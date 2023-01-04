На продажу выставили роскошный автодом 70-х с лаунж-зоной и ангаром для снегоходов (видео)

Дом на колесах Ford Camelot Cruiser достигает 16,7 м в длину и весит 18 тонн. Внутри обустроены кухня, спальня, гостинная и лаунж-зона.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили Ford Camelot Cruiser 1974 года. Это самый роскошный автодом своего времени. Его подробности раскрыли на сайте аукциона.

Всего выпустили только три Ford Camelot Cruiser. Его разработала компания Edler & Company на базе грузовика Ford C-750 и полуприцепа Gerstenlager. Его длина достигает 16,7 м, а масса – 18 тонн. Дом на колесах получился очень дорогим –он стоил 150 000 долларов ($900 000 по современному курсу).

[ + – ] Дом на колесах достигает 16,7 м в длину [ + – ] Спереди обустроена лаунж-зона [ + – ] В спальне установлена большая кровать [ + – ] Санузел отделали плиткой [ + – ] В гостинной установлен электрокамин

Интерьер автодома стал воплощением роскоши 70-х. Его обшили деревом, а на пол положили ковры. Внутри оборудованы несколько комнат: кухня с раковиной и плитой, гостиная в ретро-стиле с электрокамином, спальня с большой кроватью и санузел, отделанный дорогой плиткой.

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Мало того, спереди предусмотрена лаунж-зона с большой площадью остекления и угловым диваном, а под полом обустроили специальный ангар для двух снегоходов (они идут в комплекте). Автодом Ford Camelot Cruiser оснастили кондиционером, телефоном для связи с водителем, он получил мощный отопитель и огромный 1136-литровый бак с водой.

Автодом Ford оснащен 6,4-литровым бензиновым V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП. Недавно он прошел ремонт и техобслуживание. Пробег Camelot Cruiser за почти полвека – всего 51 500 км.

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