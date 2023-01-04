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На продажу выставили роскошный автодом 70-х с лаунж-зоной и ангаром для снегоходов (видео)

Ford Camelot Cruiser 1974, Ford Camelot Cruiser, автодом Ford, дом на колесах Ford
Фото: Bring a Trailer | Всего выпустили только три роскошных дом на колесах Ford Camelot Cruiser

Дом на колесах Ford Camelot Cruiser достигает 16,7 м в длину и весит 18 тонн. Внутри обустроены кухня, спальня, гостинная и лаунж-зона.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили Ford Camelot Cruiser 1974 года. Это самый роскошный автодом своего времени. Его подробности раскрыли на сайте аукциона.

Всего выпустили только три Ford Camelot Cruiser. Его разработала компания Edler & Company на базе грузовика Ford C-750 и полуприцепа Gerstenlager. Его длина достигает 16,7 м, а масса – 18 тонн. Дом на колесах получился очень дорогим –он стоил 150 000 долларов ($900 000 по современному курсу).

Ford Camelot Cruiser 1974, Ford Camelot Cruiser, автодом Ford, дом на колесах Ford Fullscreen
Дом на колесах достигает 16,7 м в длину
Ford Camelot Cruiser 1974, Ford Camelot Cruiser, автодом Ford, дом на колесах Ford Fullscreen
Спереди обустроена лаунж-зона
Ford Camelot Cruiser 1974, Ford Camelot Cruiser, автодом Ford, дом на колесах Ford Fullscreen
В спальне установлена большая кровать
Ford Camelot Cruiser 1974, Ford Camelot Cruiser, автодом Ford, дом на колесах Ford Fullscreen
Санузел отделали плиткой
Ford Camelot Cruiser 1974, Ford Camelot Cruiser, автодом Ford, дом на колесах Ford Fullscreen
В гостинной установлен электрокамин
Ford Camelot Cruiser 1974, Ford Camelot Cruiser, автодом Ford, дом на колесах Ford
Ford Camelot Cruiser 1974, Ford Camelot Cruiser, автодом Ford, дом на колесах Ford
Ford Camelot Cruiser 1974, Ford Camelot Cruiser, автодом Ford, дом на колесах Ford
Ford Camelot Cruiser 1974, Ford Camelot Cruiser, автодом Ford, дом на колесах Ford
Ford Camelot Cruiser 1974, Ford Camelot Cruiser, автодом Ford, дом на колесах Ford

Интерьер автодома стал воплощением роскоши 70-х. Его обшили деревом, а на пол положили ковры. Внутри оборудованы несколько комнат: кухня с раковиной и плитой, гостиная в ретро-стиле с электрокамином, спальня с большой кроватью и санузел, отделанный дорогой плиткой.

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Мало того, спереди предусмотрена лаунж-зона с большой площадью остекления и угловым диваном, а под полом обустроили специальный ангар для двух снегоходов (они идут в комплекте). Автодом Ford Camelot Cruiser оснастили кондиционером, телефоном для связи с водителем, он получил мощный отопитель и огромный 1136-литровый бак с водой.

Автодом Ford оснащен 6,4-литровым бензиновым V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП. Недавно он прошел ремонт и техобслуживание. Пробег Camelot Cruiser за почти полвека – всего 51 500 км.

Ранее Фокус рассказывал про самый дорогой в мире дом на колесах. Его оценили в 11,5 миллионов долларов.