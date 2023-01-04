На продаж виставили розкішний автобудинок 70-х із лаунж-зоною та ангаром для снігоходів (відео)

Будинок на колесах Ford Camelot Cruiser сягає 16,7 м завдовжки і важить 18 тонн. Усередині обладнані кухня, спальня, вітальня і лаунж-зона.

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У США на аукціон Bring a Trailer виставили Ford Camelot Cruiser 1974 року. Це найрозкішніший автобудинок свого часу. Його подробиці викрили на сайті аукціону.

Усього випустили лише три Ford Camelot Cruiser. Його розробила компанія Edler & Company на базі вантажівки Ford C-750 та напівпричепа Gerstenlager. Його довжина досягає 16,7 м, а маса — 18 тонн. Будинок на колесах вийшов дуже дорогим — він коштував 150 000 доларів ($900 000 за сучасним курсом).

[ + – ] Будинок на колесах досягає 16,7 м у довжину [ + – ] Спереду облаштовано лаунж-зону [ + – ] У спальні встановлене велике ліжко [ + – ] Санвузол обробили плиткою [ + – ] У вітальні встановлено електрокамін

Інтер'єр автобудинку став утіленням розкоші 70-х. Його обшили деревом, а на підлогу поклали килими. Усередині обладнано кілька кімнат: кухня з раковиною та плитою, вітальня в ретро-стилі з електрокаміном, спальня з великим ліжком і санвузол, оздоблений дорогою плиткою.

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Мало того, попереду передбачена лаунж-зона з великою площею скління і кутовим диваном, а під підлогою облаштували спеціальний ангар для двох снігоходів (вони йдуть у комплекті). Автобудинок Ford Camelot Cruiser оснастили кондиціонером, телефоном для зв'язку з водієм, він отримав потужний обігрівач та величезний 1 136-літровий бак із водою.

Автобудинок Ford оснащений 6,4-літровим бензиновим V8 і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Нещодавно він пройшов ремонт і техобслуговування. Пробіг Camelot Cruiser за майже півстоліття — лише 51 500 км.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий у світі будинок на колесах. Його оцінили в 11,5 мільйонів доларів.