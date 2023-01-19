Представлений електричний екобудинок на колесах на базі Ford Transit (відео)

Автобудинок оснащується 48-вольтовою акумуляторною батареєю потужністю 15 кВтг. Усередині передбачені двоспальне ліжко, вітальня та два робочі місця з вбудованими портами для заряджання.

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На виставці RV SuperShow у США компанія Winnebago представила прототип повністю електричного автобудинку eRV2. Він збудований на базі фургона Ford E-Transit. Про це повідомили на сайті Inside EVs.

Будинок на колесах eRV2 оснащується 48-вольтовою акумуляторною батареєю потужністю 15 кВтг. Вона встановлена під підлогою та може живити всю внутрішню техніку до семи днів без необхідності підзарядки від розетки.

Також у eRV2 є сонячні панелі потужністю 900 Вт, які живлять батарею. За словами компанії, всього чотири години під сонцем достатньо для автономної роботи автобудинку протягом тижня.

[ + – ] Автобудинок збудовано на базі електричного фургона Ford E-Transit Фото: Winnebago

Тим не менш, навіть за допомогою сонячних батарей кондиціонер і обігрівач не працюють, коли заряд знаходиться на низькому рівні. Зате його достатньо для приготування їжі, роботи душу, включення холодильника та вентилятора.

Інтер'єр eRV2 виготовлений з перероблених матеріалів, у тому числі підлога, килимки для підлоги, матраци та обробка навколо віконних рам. Оббивка сидінь зроблена з відновлюваного текстилю на рослинній основі, а акрилові стільниці створили з матеріалів, що біорозкладаються.

[ + – ] В автобудинку передбачено два робочі місця [ + – ] Усередині є невелика вітальня [ + – ] Невеликий столик чудово підійде для обіду разом із друзями [ + – ] Інтер'єр виконаний у стилі злиття японського та скандинавського дизайну [ + – ] Двомісне ліжко може складатися лише за пару хвилин [ + – ] Усередині є вимикачі та розетки для заряджання гаджетів [ + – ] На екрані керування можна керувати багатьма функціями автобудинку [ + – ] В автобудинку встановлено нічне підсвічування на підлозі

Всередині розташовані двоспальне ліжко, вітальня та два робочі місця з вбудованими портами для заряджання. У комплекті йде високошвидкісний маршрутизатор Wi-Fi.

Керувати всіма функціями автобудинку можна за допомогою екрана керування. Крім цього можна скористатися програмою для смартфона.

Автобудинок eRV2 призначений для недалеких подорожей. Його запас ходу складає лише 174 км на одному заряді.

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У Флориді, Каліфорнії та штаті Вашингтон Winnebago запустила пілотну компанію тестування свого автобудинку. Потенційні клієнти зможуть протестувати eRV2 та залишити відгуки.

Раніше Фокус писав, що у США жінка на ім'я Ніккі створила будинок на колесах на базі шкільного автобуса.