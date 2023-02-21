Готов к приключениям: Volkswagen Multivan T7 получил новую внедорожную версию (фото)

Volkswagen Multivan T7 получил множество доработок, которые помогут фургону справиться с суровым бездорожьем. Все детали можно купить отдельно, либо заказать готовый тюнинг-пакет.

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Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 подготовило новый проект на базе Volkswagen Multivan T7. Фургон подготовили для сурового бездорожья. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Volkswagen Multivan T7 Odelzhausener предлагает целый пакет различных доработок. Фургон получился шире и выше стандартной модели.

На Volkswagen Multivan T7 установили специально адаптированные амортизаторы Bilstein и пружины Eibach. Благодаря этому дорожный просвет увеличился на 40 миллиметров.

[ + – ] Дорожный просвет увеличили на 40 миллиметров Фото: Delta4x4

На авто установили вездеходные шины Loder AT #1 размером 255/55 R18. Их обули в матово-черные колесные диски Hanma. Опционально доступны и более крупные 20-дюймовые диски.

Спереди установили кронштейн из нержавеющей стали толщиной 76 мм. Он доступен либо в цвете кузова, либо в матово-черном исполнении.

[ + – ] Фургон получил множество внешних доработок Фото: Delta4x4

На крыше появился багажник, куда можно загрузить наружное оборудование. Расширители колесных арок закрывают более широкие колеса, а двухцветная окраска кузова наносит последние штрихи.

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Все компоненты можно купить по отдельности. Например, лифт подвески обойдется в 1491 доллар, а 18-дюймовые колесные диски Hanma и вездеходные шины стоят 4170 долларов.

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