Самый большой электромобиль Volkswagen рассекретили до премьеры (фото)

Volkswagen ID. Buzz LWB предложит больше места для пассажиров и багажа, а также увеличенный запас хода. Удлиненную версию модели планируют представить в 2024 году.

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На тестах без камуфляжа заметили электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz LWB. Он отличается удлиненной колесной базой и должен появиться в 2024 году. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Передняя и задняя части минивэна останутся без изменений. Расстояние между передней и задней осями заметно больше, как и размер задних сдвижных дверей.

[ + – ] Задние сдвижные двери станут длиннее Фото: InsideEVs

Также на прототипе можно заметить легкосплавные колесные диски в другом дизайне. Возможно, их предложат для одной из начальных версий модели.

В Volkswagen ID. Buzz LWB установят три ряда сидений на семь посадочных мест. Будет несколько вариантов конфигурации для второго и третьего ряда.

[ + – ] У минивэна заметили новые колесные диски Фото: InsideEVs

Длина минивэна составит около 5 метров. Это позволит увеличить место для пассажиров и багажа.

Помимо этого увеличенная колесная база позволит разместить аккумуляторные батареи большего размера. По слухам, их емкость увеличат до 111 кВтч. Запас хода составит более 450 км на одном заряде.

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