Самый большой электромобиль Volkswagen рассекретили до премьеры (фото)
Volkswagen ID. Buzz LWB предложит больше места для пассажиров и багажа, а также увеличенный запас хода. Удлиненную версию модели планируют представить в 2024 году.
На тестах без камуфляжа заметили электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz LWB. Он отличается удлиненной колесной базой и должен появиться в 2024 году. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.
Передняя и задняя части минивэна останутся без изменений. Расстояние между передней и задней осями заметно больше, как и размер задних сдвижных дверей.
Также на прототипе можно заметить легкосплавные колесные диски в другом дизайне. Возможно, их предложат для одной из начальных версий модели.
В Volkswagen ID. Buzz LWB установят три ряда сидений на семь посадочных мест. Будет несколько вариантов конфигурации для второго и третьего ряда.
Длина минивэна составит около 5 метров. Это позволит увеличить место для пассажиров и багажа.
Помимо этого увеличенная колесная база позволит разместить аккумуляторные батареи большего размера. По слухам, их емкость увеличат до 111 кВтч. Запас хода составит более 450 км на одном заряде.Важно
Volkswagen ID. Buzz LWB будет оснащен двумя электромоторами и полным приводом. В топовой версии GTX силовая установка обладает мощностью 335 л. с.
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