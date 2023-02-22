Volkswagen готовит бюджетный электромобиль за $21 300: первые изображения и подробности

Volkswagen ID.2 станет одной из самых доступных электрических моделей бренда. Электрокроссовер получит стильный дизайн и будет построен на новой платформе.

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Volkswagen готовят новый электромобиль начального уровня, который займет место в модельном ряду ниже ID.3. Об этом рассказали на портале Auto Express.

Новая модель может получить название ID.2, а габариты будет схожи с кроссовером T-Cross. Ее выход запланирован на 2025 год.

Volkswagen ID.2 был замечен во время тестов в зимних условиях. Прототип использовал кузов от ID.3, чтобы скрыть дизайн новинки.

[ + – ] Новый электрокар тестируют в кузове Volkswagen ID.3 Фото: AutoExpress

Volkswagen также работают над более доступной версией полностью электрической платформы MEB. Она будет предназначена для самых компактных электрокаров концерна.

Дизайнеры представили, как может выглядеть Volkswagen ID.2. Для этого внешность кроссовера T-Cross соединили с электрическими моделями бренда.

[ + – ] Volkswagen ID.2 получит стильный дизайн с крышкой багажника черного цвета Фото: AutoExpress

Спереди ожидаются светодиодные фары, которые будут соединены тонкой полосой. Крышка багажника будет выкрашена в черный цвет, как у других моделей Volkswagen ID.

Самая дешевая версия электрокара может оснащаться аккумулятором емкостью всего 30 кВтч. Запас хода составит около 305 км. Топовые модификации смогут проехать уже более 400 км на одном заряде.

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Начальная цена Volkswagen ID.2 может составить около 21 300 долларов. Новую модель могут представить уже в 2024 году.

Ранее Фокус писал, что компактный кроссовер Volkswagen Tiguan впервые получит полностью электрическую версию.