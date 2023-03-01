Заряженные кроссоверы Skoda и Porsche сразились на бездорожье (видео)

Эти заряженные кроссоверы предназначены для городских поездок, но они приятно удивили своими возможностями на бездорожье. Автомобили сильно отличаются по характеристикам и стоимости.

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Блогеры сравнили внедорожные качества заряженных кроссоверов Skoda Kodiaq RS и Porsche Cayenne E-Hybrid. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Обе модели позиционируют себя как спортивные кроссоверы для городских поездок. Теперь им пришлось показать, на что они способны на бездорожье.

Skoda Kodiaq RS оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Его стоимость составляет 57 989 долларов.

Под капотом Porsche Cayenne E-Hybrid расположена гибридная силовая установка с 3,0-литровым турбированным двигателем и электромотором, которая выдает мощность 462 л.с. и крутящий момент 700 Нм. Кроссовер стоит 95 111 долларов.

Испытательная трасса состоит из множества ухабов, склонов и луж. Кроссоверам необходимо справиться со всеми препятствиями как можно быстрее.

В первом испытании кроссоверам нужно было взобраться на возвышенность. Porsche Cayenne E-Hybrid оказался быстрее, так как он гораздо мощнее.

В тесте на плавность спуска с холма Porsche Cayenne E-Hybrid показал себя не с лучшей стороны. Skoda Kodiaq RS стал явным победителем.

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Впереди кроссоверам предстояло пройти еще множество испытаний, после которых блогеры разделились во мнении насчет лидера. Тем не менее оба кроссовера доказали, что они способны ездить не только по дорогам.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили драг-рейсинг между всеми заряженными моделями Skoda vRS.