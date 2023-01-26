Заряженные автомобили Skoda сравнили в заезде на прямой (видео)

Для драг-рейсинга выбрали восемь автомобилей Skoda vRS, выпущенные с 2004 года. Бензиновые и дизельные авто противостояли современному мощному электрокроссоверу.

Related video

Блогеры устроили драг-рейсинг между всеми заряженными моделями Skoda vRS. Всего в гонке участвовали восемь автомобилей чешского бренда. Видео заезда опубликовали на YouTube-канале carwow.

Для гонки подобрали восемь заряженных моделей Skoda vRS, выпущенных с 2004 года. Среди них есть компактные хэтчбеки, универсалы, седаны и даже электрокроссовер.

Skoda оснащала свои модели vRS различными двигателями и трансмиссиями. Это были как дизельные, так и бензиновые агрегаты.

Хэтчбек Skoda Fabia vRS первого поколения оснащается 1,9-литровым турбированным дизельным двигателем мощностью 130 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Это самый старый автомобиль в гонке.

[ + – ] Skoda Fabia vRS первого поколения является первым заряженным хэтчбеком бренда Фото: Скриншот

Skoda Fabia vRS второго поколения оснащается 1,4-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 180 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

[ + – ] Skoda Fabia vRS второго поколения обладает мощностью 180 л.с. Фото: Скриншот

Седан Skoda Octavia vRS первого поколения оснащается 1,8-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 180 л.с. и 235 Нм крутящего момента.

[ + – ] Первое поколение Skoda Octavia vRS было выпущено в 2000 году Фото: Скриншот

Универсал Skoda Octavia vRS второго поколения оснащается 2,0-литровым дизельным турбированным двигателем мощностью 170 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

[ + – ] Skoda Octavia vRS второго поколения — единственный универсал в гонке Фото: Скриншот

Седан Skoda Octavia vRS третьего поколения оснащается 2,0-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

[ + – ] Skoda Octavia vRS третьего поколения обладает мощностью 245 л.с. Фото: Скриншот

Седан Skoda Octavia vRS четвертого поколения оснащается 2,0-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента.

[ + – ] Skoda Octavia vRS четвертого поколения обладает той же мощностью, что и предыдущее поколение, но имеет больше крутящего момента Фото: Скриншот

Кроссовер Skoda Kodiaq vRS оснащается 2,0-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. и 370 Нм крутящего момента.

[ + – ] Skoda Kodiaq vRS — первый заряженный кроссовер бренда Фото: Скриншот

Самым новым авто в заезде стал электрокроссовер Enyaq vRS. Он оснащается двумя электромоторами мощностью 300 л.с. и 460 Нм крутящего момента и системой полного привода.

[ + – ] Skoda Enyaq vRS является новейшим заряженным авто в линейке бренда Фото: Скриншот

В первом заезде началась настоящая борьба между всеми автомобилями. Старые и новые Skoda vRS уверенно стартовали, пока три самые новые модели не вырвались вперед.

Первым финишировал седан Skoda Octavia vRS четвертого поколения. Второе место занял электрокроссовер Enyaq vRS, а кроссовер Kodiaq vRS добрался до финиша третьим.

Четвертым пересек финишную черту хэтчбек Skoda Fabia vRS второго поколения. За ним финишировал пятым седан Octavia vRS первого поколения. Универсалу Octavia vRS второго поколения досталось шестое место.

Седьмым до финиша добрался хэтчбек Skoda Fabia vRS первого поколения. Последнее место занял седан Octavia vRS третьего поколения.

Важно

Битва поколений: три Volkswagen Golf R сразились в заезде по прямой (видео)

Во втором заезде ситуация кардинально поменялась. Победителем стал "аутсайдер" прошлой гонки — седан Octavia vRS третьего поколения.

Ранее Фокус писал, что блогеры сравнили новый Honda Civic Type R FL5 с полноприводными хэтчбеками в гонке по прямой.