Битва поколений: три Volkswagen Golf R сразились в заезде по прямой (видео)

Все три поколения Volkswagen Golf R оснащаются 2,0-литровым турбодвигателем и системой полного привода. Владельцы постарались сделать свои заряженные хэтчбеки еще быстрее, что привело к неожиданному результату гонки.

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Блогеры устроили заезд по прямой между тремя поколениями заряженного хэчтбека Volkswagen Golf. Все автомобили были модифицированы своими владельцами. Видео гонки опубликовали на YouTube-канале OFFICIALLY GASSED — OG.

Volkswagen Golf R является самой мощной и быстрой версией популярного хэчтбека. Впервые модификация появилась на шестом поколении модели в 2009 году. Также существовала версия R32 с 3,2-литровым двигателем VR6, которая предлагалась для четвертого и пятого поколений.

Чтобы сравнить, какое поколение Volkswagen Golf R самое быстрое, блогеры устроили драг-рейсинг. Чтобы уровнять шансы на победу, для заезда выбрали модифицированные хэтчбеки.

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Первым участником является Golf R шестого поколения. Он оснащен 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом с модификациями Stage 3. Со всеми доработками мощность удалось увеличить до 450 л.с.

Вторым претендентом стал Golf R седьмого поколения. Его 2,0-литровый турбодвигатель модернизировали тюнинг-комплектом Stage 2, который обеспечивает мощность 420 л.с.

Последнее восьмое поколение Golf R также оснащается 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом. Хот-хэтч получил тюнинг-пакет Stage 1. В итоге мощность удалось увеличить до 400 л.с.

В заезде с ходу Volkswagen Golf R шестого поколения хоть и отстал в начале гонки, смог добраться до финиша первым. Вторым пришел Golf R седьмого поколения, а самый тяжелый Golf R восьмого поколения финишировал последним.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры сравнили в заезде на прямой заряженные BMW M240i xDrive и Audi RS3.