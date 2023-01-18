Битва поколінь: три Volkswagen Golf R позмагались у заїзді по прямій (відео)

Усі три покоління Volkswagen Golf R оснащуються 2,0-літровим турбодвигуном і системою повного приводу. Власники постаралися зробити свої заряджені хетчбеки ще швидшими, що спричинило несподіваний результат гонки.

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Блогери влаштували заїзд по прямій між трьома поколіннями зарядженого хетчбека Volkswagen Golf. Усі автомобілі були модифіковані своїми власниками. Відео гонки опублікували на YouTube-каналі OFFICIALLY GASSED — OG.

Volkswagen Golf R є найпотужнішою і найшвидшою версією популярного хетчбека. Вперше модифікація з'явилася на шостому поколінні моделі у 2009 році. Також існувала версія R32 із 3,2-літровим двигуном VR6, яка пропонувалася для четвертого та п'ятого поколінь.

Щоб порівняти, яке покоління Volkswagen Golf R є найшвидшим, блогери влаштували драг-рейсинг. Щоб вирівняти шанси на перемогу, для заїзду обрали модифіковані хетчбеки.

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Першим учасником є Golf R шостого покоління. Він оснащений 2,0-літровим двигуном із турбонаддувом із модифікаціями Stage 3. З усіма доробками потужність вдалося збільшити до 450 к. с.

Другим претендентом став Golf R сьомого покоління. Його 2,0-літровий турбодвигун модернізували тюнінг-комплектом Stage 2, який забезпечує потужність 420 к. с.

Останнє восьме покоління Golf R також оснащується 2,0-літровим двигуном із турбонаддувом. Хот-хетч отримав тюнінг-пакет Stage 1. Зрештою потужність вдалося збільшити до 400 к. с.

У заїзді з ходу Volkswagen Golf R шостого покоління хоч і відстав на початку гонки, зміг дістатися фінішу першим. Другим прийшов Golf R сьомого покоління, а найважчий Golf R восьмого покоління фінішував останнім.

Раніше Фокус розповів, що блогери порівняли у заїзді на прямій заряджені BMW M240i xDrive та Audi RS3.