Заряджені автомобілі Skoda порівняли у заїзді на прямій (відео)

Для драг-рейсингу вибрали вісім автомобілів Skoda vRS, випущені з 2004 року. Бензинові та дизельні авто протистояли сучасному потужному електрокросоверу.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між усіма зарядженими моделями Skoda vRS. Загалом у гонці взяли участь вісім автомобілів чеського бренду. Відео заїзду опублікували на YouTube каналі carwow.

Для гонки підібрали вісім заряджених моделей Skoda vRS, випущених із 2004 року. Серед них є компактні хетчбеки, універсали, седани та навіть електрокросовер.

Skoda оснащувала свої моделі vRS різними двигунами та трансмісіями. Це були як дизельні, так і бензинові агрегати.

Хетчбек Skoda Fabia vRS першого покоління оснащується 1,9-літровим турбованим дизельним двигуном потужністю 130 к. с. і 310 Нм крутного моменту. Це найстаріший автомобіль у гонці.

[ + – ] Skoda Fabia vRS першого покоління є першим зарядженим хетчбеком бренду Фото: Скриншот

Skoda Fabia vRS другого покоління оснащується 1,4-літровим бензиновим турбованим двигуном потужністю 180 к. с. і 250 Нм крутного моменту.

[ + – ] Skoda Fabia vRS другого покоління має потужність 180 к. с. Фото: Скриншот

Седан Skoda Octavia vRS першого покоління оснащується 1,8-літровим бензиновим турбованим двигуном потужністю 180 к. с. і 235 Нм крутного моменту.

[ + – ] Перше покоління Skoda Octavia vRS було випущено у 2000 році Фото: Скриншот

Універсал Skoda Octavia vRS другого покоління оснащується 2,0-літровим турбованим дизельним двигуном потужністю 170 к. с. і 350 Нм крутного моменту.

[ + – ] Skoda Octavia vRS другого покоління – єдиний універсал у гонці Фото: Скриншот

Седан Skoda Octavia vRS третього покоління оснащується 2,0-літровим бензиновим турбованим двигуном потужністю 245 к. с. і 350 Нм крутного моменту.

[ + – ] Skoda Octavia vRS третього покоління має потужність 245 к. с. Фото: Скриншот

Седан Skoda Octavia vRS четвертого покоління оснащується 2,0-літровим бензиновим турбованим двигуном потужністю 245 к. с. і 370 Нм крутного моменту.

[ + – ] Skoda Octavia vRS четвертого покоління має ту ж потужність, що й попереднє покоління, але має більше крутного моменту Фото: Скриншот

Кросовер Skoda Kodiaq vRS оснащується 2,0-літровим бензиновим турбованим двигуном потужністю 245 к. с. і 370 Нм крутного моменту.

[ + – ] Skoda Kodiaq vRS – перший заряджений кросовер бренду Фото: Скриншот

Найновішим авто у заїзді став електрокросовер Enyaq vRS. Він оснащується двома електромоторами потужністю 300 к. с. і 460 Нм крутного моменту та системою повного приводу.

[ + – ] Skoda Enyaq vRS є найновішим зарядженим авто у лінійці бренду Фото: Скриншот

У першому заїзді розпочалася справжня боротьба між усіма автомобілями. Старі й нові Skoda vRS впевнено стартували, поки три нові моделі не вирвалися вперед.

Першим фінішував седан Skoda Octavia vRS четвертого покоління. Друге місце посів електрокросовер Enyaq vRS, а кросовер Kodiaq vRS дістався фінішу третім.

Четвертим перетнув фінішну межу хетчбек Skoda Fabia vRS другого покоління. За ним фінішував п'ятим седан Octavia vRS першого покоління. Універсалу Octavia vRS другого покоління дісталося шосте місце.

Сьомим до фінішу дістався хетчбек Skoda Fabia vRS першого покоління. Останнє місце посів седан Octavia vRS третього покоління.

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У другому заїзді ситуація кардинально змінилася. Переможцем став "аутсайдер" минулих перегонів — седан Octavia vRS третього покоління.

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