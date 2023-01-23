Заряджений Honda Civic кинув виклик повнопривідним хетчбекам на прямій (відео)

Honda Civic Type R порівняли в гонці по прямій із Volkswagen Golf R, Audi S3, Mercedes-AMG A35 і BMW M135i. Хот-хетчі показали гідну боротьбу, а підсумки заїзду виявилися непередбачуваними.

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Блогери порівняли новий Honda Civic Type R FL5 із повнопривідними хетчбеками в гонці по прямій. Відео із заїздом опублікували на YouTube-каналі CarWow.

Honda Civic Type R нового покоління, як і раніше, оснащується тільки переднім приводом. Проте це не заважає йому встановлювати рекорди кіл на гоночних трасах.

Передньопривідний хетчбек на прямій протистояли Volkswagen Golf R 20 Years, Audi S3, Mercedes-AMG A35 і BMW M135i. Всі вони оснащені 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном із турбонаддувом, як і Civic Type R, але оснащуються повним приводом.

[ + – ] Volkswagen Golf R 20 Years розвиває потужність 328 к.с. Фото: Скриншот

Volkswagen Golf R 20 Years розвиває потужність 328 к.с та крутний момент 420 Нм. Вага хетчбека складає 1480 кг.

[ + – ] Audi S3 розвиває потужність 306 к.с. Фото: Скриншот

Двигун Audi S3 видає потужність 306 к.с. і крутний момент 400 Нм. Він важить 1500 кг.

[ + – ] BMW M135i розвиває потужність 302 к.с. Фото: Скриншот

BMW M135i розвиває 302 к.с. потужності й 450 Нм крутного моменту. Автомобіль важить 1525 кг.

[ + – ] Mercedes-AMG A35 розвиває потужність 302 к.с. Фото: Скриншот

Mercedes-AMG A35 видає потужність 302 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Він важить 1555 кг.

[ + – ] Honda Civic Type R розвиває потужність 324 л. Фото: Скриншот

Honda Civic Type R розвиває 324 к.с потужності й 420 Нм крутного моменту. Його вага складає 1430 кг.

У заїзді з місця Honda Civic Type R стартував найгірше через відсутність повного приводу. Першим до фінішу дістався Mercedes-AMG A35, а другим Volkswagen Golf R 20 Years. Третім фінішував BMW M135i, а четвертим Audi S3.

У заїзді з ходу на 1/2 милі ситуація трохи змінилася. На цей раз першим приїхав до фінішу Volkswagen Golf R 20, а Mercedes-AMG A35 посів друге місце. Третім став Audi S3, а BMW M135i зайняв четверте місце. Останнім подолав дистанцію Honda Civic Type R.

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Блогери заявили, що хоч Honda Civic Type R і є зарядженим хетчбеком і його характеристики близькі до повнопривідних конкурентів, він не розрахований для заїздів прямою. Інженери налаштовували хетчбек для гоночного треку, відточуючи його керованість.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували заїзд по прямій між 1000-сильним Nissan Skyline GT-R (R34), Nissan GT-R Nismo та Chevrolet Corvette Z06.