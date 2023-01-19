Тюнінгований Nissan Skyline та GT-R кинули виклик Chevrolet Corvette на прямий (відео)

Nissan Skyline GT-R після доробок отримав потужність близько 1000 к. с. Це дозволило йому їхати на рівних із сучасними Nissan GT-R Nismo та Chevrolet Corvette Z06.

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Блогери влаштували заїзд по прямій між 1000-сильним Nissan Skyline GT-R (R34), Nissan GT-R Nismo та Chevrolet Corvette Z06. Відео перегонів опублікували на YouTube-каналі Throttle House.

Chevrolet Corvette Z06 оснащується атмосферним 5,5-літровим двигуном V8, який видає 670 к. с. потужності та 630 Нм крутного моменту. Він розганяється від 0 до 100 км/год за 2,6 секунди. Вся потужність передається лише на задні колеса.

Під капотом Nissan GT-R Nismo встановлений 3,8-літровий двигун V6 із подвійним турбонаддувом. Він видає потужність 600 к. с. і 652 Нм крутного моменту. Він оснащений системою повного приводу.

Останнім претендентом є 1000-сильний Nissan Skyline GT-R. Він оснащується 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном із турбонаддувом.

У першому заїзді старий Nissan Skyline GT-R невпевнено стартував, але завдяки своїй потужності зміг вирватися вперед. Сучасніший Nissan GT-R Nismo прийшов другим, а Chevrolet Corvette Z06 дістався фінішу останнім.

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При старті з ходу Chevrolet Corvette Z06 все ж таки зміг впоратися з Nissan GT-R Nismo. Тим не менш, першим знову фінішував Nissan Skyline GT-R.

Раніше Фокус писав, що блогери порівняли Toyota GR Yaris та Subaru WRX у перегонах по прямій.