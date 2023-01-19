Тюнингованный Nissan Skyline и GT-R бросили вызов Chevrolet Corvette на прямой (видео)

Nissan Skyline GT-R после доработок получил мощность около 1000 л.с. Это позволило ему ехать на равных с современными Nissan GT-R Nismo и Chevrolet Corvette Z06.

Related video

Блогеры устроили заезд по прямой между 1000-сильным Nissan Skyline GT-R (R34), Nissan GT-R Nismo и Chevrolet Corvette Z06. Видео гонки опубликовали на YouTube-канале Throttle House.

Chevrolet Corvette Z06 оснащается атмосферным 5,5-литровым двигателем V8, который выдает 670 л.с. мощности и 630 Нм крутящего момента. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,6 секунды. Вся мощность передается только на задние колеса.

Под капотом Nissan GT-R Nismo установлен 3,8-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Он выдает мощность 600 л.с. и 652 Нм крутящего момента. Он оснащен системой полного привода.

Последним претендентом является 1000-сильный Nissan Skyline GT-R. Он оснащается 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом.

В первом заезде старый Nissan Skyline GT-R неуверенно стартовал, но благодаря своей мощности смог вырваться вперед. Более современный Nissan GT-R Nismo пришел вторым, а Chevrolet Corvette Z06 добрался до финиша последним.

Важно

Битва поколений: три Volkswagen Golf R сразились в заезде по прямой (видео)

При старте с ходу Chevrolet Corvette Z06 все же смог справиться с Nissan GT-R Nismo. Тем не менее первым снова финишировал Nissan Skyline GT-R.

Ранее Фокус писал, что блогеры сравнили Toyota GR Yaris и Subaru WRX в гонке по прямой.