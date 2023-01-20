Електромобілі проти ДВЗ: Tesla Model Y порівняли з Porsche Macan на гоночному треку (відео)

Porsche Macan GTS легший і потужніший за свого суперника, але Tesla Model Y не здався без бою. Кросовери продемонстрували відмінну керованість на гоночному треку.

Related video

Електрокросовер Tesla Model Y кинув виклик своєму бензиновому супернику Porsche Macan GTS на гоночному треку. За кермом автомобілів знаходився ексгонщик і блогер Джейсон Платон. Відео заїзду опублікували на YouTube каналі Fifth Gear.

Porsche давно зарекомендували себе як виробники найшвидших спортивних автомобілів. Проте Tesla вже багато разів доводили свою перевагу над бензиновими конкурентами.

Porsche Macan GTS та Tesla Model Y хоч і мають схожі характеристики, але в них зовсім різна філософія. Німецький кросовер створювався з акцентом на спортивну їзду, тоді як американський електромобіль проєктувався для повсякденних поїздок по місту.

Важливо

Битва поколінь: три Volkswagen Golf R позмагались у заїзді по прямій (відео)

Porsche Macan GTS оснащується 2,9-літровим бензиновим турбованим V6 потужністю 440 к. с. і 550 Нм крутного моменту. Він розганяється від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди. Вага моделі складає 1 960 кг.

Tesla Model Y Long Range AWD оснащується двома електродвигунами потужністю 346 к. с. і 527 Нм крутного моменту. Електромобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 4,8 секунди. Маса автомобіля складає 2 003 кг.

Незважаючи на те, що Tesla Model Y не така потужна та легка, як Porsche Macan GTS, вона змогла гідно показати себе на треку. Електромобіль проїхав коло за 1:22:57.

Porsche Macan GTS поводиться на треку інакше. Він краще справляється з поворотами і більш передбачуваний в управлінні. Кросовер проїхав коло за 1:19:15.

Хоча Porsche Macan GTS і проїхав коло швидше, Джейсон Платон оцінив керованість Tesla Model Y на треку. За словами блогера, американський електромобіль досить пристосований до гоночних умов, тому він із нетерпінням чекає на появу електричної версії Macan.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували заїзд по прямій між 1 000-сильним Nissan Skyline GT-R (R34), Nissan GT-R Nismo та Chevrolet Corvette Z06.