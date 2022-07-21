Розсекречена найпотужніша та найшвидша Honda: вона розвиває 270 км/год і коштує $40 000 (відео)

Honda Civic Type R нового покоління стала потужнішою та швидшою. При цьому заряджений хетчбек має набагато стриманіший вигляд, ніж попередник.

Лінійку Honda Civic 2023 поповнив топовий спортивний варіант Type R. Нове покоління зарядженого хетчбека надійде в продаж у Японії, США та Європі з початку наступного року. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Honda.

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[ + – ] Ззаду встановили велике антикрило Фото: Honda

Honda Civic Type R, характеристики

Поки що розсекретили лише приблизні характеристики Honda Civic Type R. Відомо, що хетчбек залишився передньопривідним і зберіг 2,0-літровий турбомотор попередника, але став потужнішим — віддача перевищила 320 к. с. Розгін до 100 км/год займає близько 5 секунд, а максимальна швидкість становить 270 км/год. Після припинення виробництва суперкара NSX це найпотужніша та найшвидша Honda.

[ + – ] Автомобіль зберіг 2,0-літровий турбомотор і 6-ступінчасту механічну КПП Фото: Honda

Нова Honda Civic Type R, як і раніше, оснащена 6-ступінчастою механічною КПП і диференціалом, що самоблокується. Традиційно підвіска доопрацьована та встановлені гальма Brembo. На знаменитому автодромі Нюрбургрінг хетчбек встановив рекорд кола серед передньопривідних автомобілів.

[ + – ] У салоні з'явилися накладки на педалі та новий важіль КПП Фото: Honda

Дизайн Honda Civic Type R

Заряджений хетчбек має стриманіший вигляд, ніж попередник. Від стандартної Honda Civic 2022 його можна відрізнити за збільшеним переднім повітрозабірником, обвісом і заднім антикрилом. Крім того, колісні арки трохи розширені, щоб вмістити шини розміром 265/30 ZR19. Ззаду видно три широкі вихлопні труби.

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Салон Honda Civic Type R

В обробці салону використали алькантару, а педалі прикрасили алюмінієвими накладками. Нова Honda Civic Type R отримала спортивні передні ковшеподібні крісла й особливий металевий важіль КПП.

[ + – ] Хетчбек отримає спортивні сидіння Фото: Honda

У дисплеях віртуальної панелі приладів і мультимедійної системи замінили графіку, яка змінюється залежно від вибраного режиму їзди. З'явилися нові функції на кшталт гоночного хронометра й телеметрії, що дозволяє фіксувати основні параметри авто в русі.

[ + – ] Honda Civic Type R стане останньою бензиновою моделлю марки

Honda Civic Type R, ціна

Купити "Хонда Цивік Тайп Р" можна буде за ціною приблизно від 40 000 доларів. Примітно, що це остання бензинова модель японської марки, всі наступні Honda будуть гібридами або електромобілями.

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