Рассекречена самая мощная и быстрая Honda: она развивает 270 км/ч и стоит $40 000 (видео)

Honda Civic Type R нового поколения стала мощнее и быстрее. При этом заряженный хэтчбек выглядит гораздо сдержаннее предшественника.

Линейку Honda Civic 2023 пополнил топовый спортивный вариант Type R. Новое поколение заряженного хэтчбека поступит в продажу в Японии, США и Европе с начала следующего года. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Honda.

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[ + – ] Сзади установлено большое антикрыло Фото: Honda

Honda Civic Type R, характеристики

Пока рассекретили лишь примерные характеристики Honda Civic Type R. Известно, что хэтчбек остался переднеприводным и сохранил 2,0-литровый турбомотор предшественника, но стал мощнее – отдача превысила 320 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает около 5 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. После прекращения производства суперкара NSX это самая мощная и быстрая Honda

[ + – ] Автомобиль сохранил 2,0-литровый турбомотор и 6-ступенчатую механическую КПП Фото: Honda

Новая Honda Civic Type R по-прежнему оснащена 6-ступенчатой механической КПП и самоблокирующимся дифференциалом. Традиционно подвеска доработана и установлены тормоза Brembo. На знаменитом автодроме Нюрбургринг хэтчбек установил рекорд круга среди переднеприводных авто.

[ + – ] В салоне появились накладки на педали и новый рычаг КПП Фото: Honda

Дизайн Honda Civic Type R

Заряженный хэтчбек смотрится более сдержанно, чем предшественник. От стандартной Honda Civic 2022 его можно отличить по увеличенному переднему воздухозаборнику, обвесу и заднему антикрылу. Кроме того, колесные арки слегка расширены, чтобы вместить шины размером 265/30 ZR19. Сзади видны три широких выхлопных трубы.

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Салон Honda Civic Type R

В отделке салона использована алькантара, а педали украшены алюминиевыми накладками. Новая Honda Civic Type R получила спортивные ковшеобразные передние кресла и особый металлический рычаг КПП.

[ + – ] Хэтчбек получит спортивные сиденья Фото: Honda

У дисплеев виртуальной панели приборов и мультимедийной системы изменена графика, которая меняется в зависимости от выбранного режима езды. Появились и новые функции вроде гоночного хронометра и телеметрии, позволяющей фиксировать основные параметры авто в движении.

[ + – ] Honda Civic Type R станет последней бензиновой моделью марки

Honda Civic Type R, цена

Купить Хонда Цивик Тайп Р можно будет по цене примерно от 40 000 долларов. Примечательно, что это последняя чисто бензиновая модель японской марки, все последующие Honda будут гибридами либо электромобилями.

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