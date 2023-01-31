Большие пикапы Ford, Chevrolet и Toyota сравнили в заезде по прямой (видео)

Пикапы получили свою популярность в США за отличную практичность, но они могут не только перевозить груз. Ford F-150 Tremor, Chevrolet Silverado ZR2 и Toyota Tundra TRD Sport сражались на равных, пока не определился победитель гонки.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между большими пикапами Ford F-150 Tremor, Chevrolet Silverado ZR2 и Toyota Tundra TRD Sport. Видео заезда опубликовали на YouTube-канале Sam CarLegion.

Все три пикапа отлично продаются в США, постоянно соревнуясь за покупателей. Теперь им предстоит проявить себя в заезде по прямой.

Chevrolet Silverado ZR2 оснащается 6,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 426 л.с. и 625 Нм крутящего момента. Вес пикапа составляет 2549 кг.

Под капотом Toyota Tundra TRD Sport установлен 3,5-литровый турбированный двигатель V6, который выдает мощность 394 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Модель весит 2354 кг.

Ford F-150 Tremor оснащается 3,5-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 405 л.с. и 678 Нм крутящего момента. Вес пикапа составляет 2427 кг.

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Гонку провели на взлетно-посадочной полосе. Там не самая гладкая поверхность, но для полноприводных пикапов это не проблема.

Все три пикапа стартовали в первом заезде почти одинаково. Они шли на равных до самой финишной черты, поэтому пришлось прибегнуть к фотофинишу.

Toyota Tundra TRD Sport финишировал в заезде на первом месте. На второй позиции с минимальным отставанием расположился Ford F-150 Tremor, а Chevrolet Silverado ZR2 приехал последним.

Во втором заезде ситуация кардинально отличается. Первым стал Ford F-150 Tremor, а Chevrolet Silverado ZR2 занял второе место. На третьем месте финишировал победитель прошлой гонки Toyota Tundra TRD Sport.

В заездах с ходу со скорости 80 км/ч пикапы финишировали также, как и во второй гонке. Ford F-150 Tremor доказал свое превосходство над конкурентами.

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