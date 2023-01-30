Битва титанов: кроссоверы BMW X7 и Lamborghini Urus сразились в заезде по прямой (видео)

Оба кроссовера показали достойные результаты в гонке по прямой. Lamborghini Urus и BMW X7 M60i сражались на равных, но победителем заезда смог стать только один автомобиль.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между заряженными кроссоверами Lamborghini Urus и BMW X7 M60i. Видео заезда опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Обе модели хоть и заявлены как спортивные кроссоверы, но сильно отличаются своим подходом. BMW X7 имеет три ряда сидений и ориентирован на комфорт, а Lamborghini Urus создан с упором на быструю езду.

Lamborghini Urus оснащается 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,4 секунды при максимальной скорости 306 км/ч.

Под капотом BMW X7 M60i установлен 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и электромотор, которые выдают мощность 530 л.с. и крутящий момент 750 Нм. Модель разгонятся от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 209 км/ч.

Несмотря на существенную разницу в мощности, BMW X7 M60i стартовал почти так же, как и Lamborghini Urus. Оба кроссовера показали отличный разгон с места.

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Ближе к финишу на дистанции в 1/4 мили Lamborghini Urus все же вырвался вперед, оставив BMW X7 M60i позади. Тем не менее разница оказалась не такой большой, как ожидали блогеры.

В заезде на 1/2 мили Lamborghini Urus смог еще сильнее оторваться от своего конкурента. Разница в максимальной скорости кроссоверов стала решающим фактором.

Ранее Фокус писал, что у Lamborghini Urus 2023 появилась новая эксклюзивная версия от немецкого тюнинг-ателье Mansory.