Битва титанів: кросовери BMW X7 і Lamborghini Urus воювали в заїзді по прямій (відео)

Обидва кросовери показали гідні результати в гонці по прямій. Lamborghini Urus та BMW X7 M60i билися на рівних, але переможцем заїзду зміг стати лише один автомобіль.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між зарядженими кросоверами Lamborghini Urus та BMW X7 M60i. Відео заїзду опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Обидві моделі хоч і заявлені як спортивні кросовери, але дуже відрізняються своїм підходом. BMW X7 має три ряди сидінь та орієнтований на комфорт, а Lamborghini Urus створений з акцентом на швидку їзду.

Lamborghini Urus оснащується 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 650 к. с. і 850 Нм крутного моменту. Кросовер здатний розганятись від 0 до 100 км/год всього за 3,4 секунди при максимальній швидкості 306 км/год.

Під капотом BMW X7 M60i встановлений 4,4-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом та електромотор, які видають потужність 530 к. с. та крутний момент 750 Нм. Модель розганяється від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди, а максимальна швидкість становить 209 км/год.

Незважаючи на суттєву різницю у потужності, BMW X7 M60i стартував майже так само, як і Lamborghini Urus. Обидва кросовери показали чудовий розгін із місця.

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Ближче до фінішу на дистанції 1/4 милі Lamborghini Urus все ж таки вирвався вперед, залишивши BMW X7 M60i позаду. Проте різниця виявилася не такою великою, як очікували блогери.

У заїзді на 1/2 милі Lamborghini Urus зміг ще більше відірватися від свого конкурента. Різниця у максимальній швидкості кросоверів стала вирішальним чинником.

Раніше Фокус писав, що в Lamborghini Urus 2023 з'явилася нова ексклюзивна версія від німецького тюнінг-ательє Mansory.