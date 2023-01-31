Великі пікапи Ford, Chevrolet й Toyota порівняли в заїзді по прямій (відео)

Пікапи здобули свою популярність у США за відмінну практичність, але вони можуть не лише перевозити вантаж. Ford F-150 Tremor, Chevrolet Silverado ZR2 й Toyota Tundra TRD Sport билися на рівних, доки не визначився переможець гонки.

Related video

Блогери влаштували драг-рейсинг між великими пікапами Ford F-150 Tremor, Chevrolet Silverado ZR2 й Toyota Tundra TRD Sport. Відео заїзду було опубліковано на YouTube-каналі Sam CarLegion.

Усі три пікапи чудово продаються в США, постійно змагаючись за покупців. Тепер їм доведеться проявити себе в заїзді по прямій.

Chevrolet Silverado ZR2 оснащується 6,2-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 426 к.с. і 625 Нм крутного моменту. Вага пікапа складає 2549 кг.

Під капотом Toyota Tundra TRD Sport встановлений 3,5-літровий турбо двигун V6, який видає потужність 394 к.с. і 649 Нм крутного моменту. Модель важить 2354 кг.

Ford F-150 Tremor оснащується 3,5-літровим двигуном V6 із подвійним турбонаддувом потужністю 405 к.с. і 678 Нм крутного моменту. Вага пікапа складає 2427 кг.

Важливо

Битва титанів: кросовери BMW X7 і Lamborghini Urus воювали в заїзді по прямій (відео)

Гонку провели на злітно-посадковій смузі. Там не найгладша поверхня, але для повнопривідних пікапів це не проблема.

Усі три пікапи стартували в першому заїзді майже однаково. Вони йшли на рівних до самої фінішної межі, тому довелося вдатися до фотофінішу.

Toyota Tundra TRD Sport фінішував у заїзді на першому місці. На другій позиції з мінімальним відставанням розташувався Ford F-150 Tremor, Chevrolet Silverado ZR2 приїхав останнім.

У другому заїзді ситуація кардинально відрізняється. Першим став Ford F-150 Tremor, а Chevrolet Silverado ZR2 посів друге місце. На третьому місці фінішував переможець минулих перегонів Toyota Tundra TRD Sport.

У заїздах із ходу зі швидкості 80 км/год пікапи фінішували так само, як і в другій гонці. Ford F-150 Tremor довів свою перевагу над конкурентами.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували заїзд по прямій між седанами BMW M340i, Cadillac CT5-V та Genesis G70.