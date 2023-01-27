Битва континентів: седани BMW, Cadillac і Genesis змагалися в гонці прямою (відео)

Турбовані заряджені седани BMW, Cadillac та Genesis показали гідну битву у заїздах прямою. Проте переможець у цій гонці лише один.

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Блогери влаштували заїзд по прямій між седанами BMW M340i, Cadillac CT5-V та Genesis G70. Відео перегонів опублікували на YouTube-каналі Sam CarLegion.

Для заїзду спеціально вибрали три заряджені седани з різних частин світу — Європи, Америки та Азії. Усі є прямими конкурентами, але відрізняються своїм підходом.

BMW M340i оснащується 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 382 к. с. і 500 Нм крутного моменту. Автомобіль важить значні 1805 кг.

Під капотом Genesis G70 встановлений 3,3-літровий турбований двигун, який видає потужність 365 к. с. та крутний момент 510 Нм. Вага седана складає 1787 кг.

Cadillac CT5-V оснащується 3,0-літровим турбо двигуном потужністю 360 к.с. і 550 Нм крутного моменту. Автомобіль важить 1803 кг.

У заїзді з місця BMW M340i стартував краще за своїх конкурентів. Cadillac та Genesis не змогли наздогнати баварський седан до самого фінішу.

Першим прийшов BMW M340i, а другим – Genesis G70. Cadillac CT5-V фінішував у гонці на третій позиції.

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Заряджені автомобілі Skoda порівняли у заїзді на прямій (відео)

При старті відразу на швидкості 50 км/год ситуація повторилася. Седан BMW з легкістю переміг у заїзді.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери порівняли бензиновий заряджений седан Audi RS3 з електричним Audi E-Tron GT у заїзді прямою.