Електрокар проти ДВС: Audi RS3 кинув виклик E-Tron GT на прямій (відео)

Електромобілі поступово завойовують автомобільний ринок, але моделі з ДВС не мають наміру здаватися. Заряджені моделі все ще здатні скласти конкуренцію дорожчим електричним авто.

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Блогери порівняли бензиновий заряджений седан Audi RS3 з електричним Audi E-Tron GT у заїзді по прямій. Відео з перегонами опублікували на YouTube-каналі CAR.

Ауді поступово переходить на виробництво електромобілів, але все ще пропонує заряджені авто з ДВС. Саме тому ентузіасти вирішили порівняти у дрег-рейсінгу компактний RS3 та новітній електромобіль E-Tron GT.

Під капотом Audi RS3 розташований знаменитий 2,5-літровий п'ятициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 400 к. с. і 500 Нм крутного моменту. Вага авто складає 1655 кг, а ціна складає 73 800 євро.

Audi E-Tron GT оснащується двома електромоторами потужністю 490 к. с. і 630 Нм крутного моменту. Електромобіль важить 2326 кг та коштує 107 800 євро.

Обидва автомобілі чудово стартували в заїзді завдяки фірмовій системі повного приводу Quattro. З усім тим, Audi E-Tron GT швидко вирвався вперед.

Електромобіль Audi E-Tron GT зміг проїхати 1/4 милі лише за 11,6 секунди. Бензиновому седану Audi RS3 знадобилося 11,9 секунди.

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Блогери зазначили, що Audi RS3 програли через меншу потужність. Після доробок седан зможе здобути перемогу над електромобілем.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували заїзд по прямій між трьома поколіннями зарядженого хетчбека Volkswagen Golf.