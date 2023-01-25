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Авто

Электрокар против ДВС: Audi RS3 бросил вызов E-Tron GT на прямой (видео)

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Фото: Скриншот | Audi RS3 и Audi E-Tron GT сравнили в заезде по прямой

Электромобили постепенно завоевывают автомобильный рынок, но модели с ДВС не собираются сдаваться. Заряженные модели все еще способны составить конкуренцию более дорогим электрическим авто.

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Блогеры сравнили бензиновый заряженный седан Audi RS3 с электрическим Audi E-Tron GT в заезде по прямой. Видео с гонкой опубликовали на YouTube-канале CAR.

Audi постепенно переходит на производство электромобилей, но все еще предлагает заряженные авто с ДВС. Именно поэтому энтузиасты решили сравнить в драг-рейсинге компактный RS3 и новейший электромобиль E-Tron GT.

Под капотом у Audi RS3 расположен знаменитый 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Вес авто составляет 1655 кг, а цена составляет 73 800 евро.

Audi E-Tron GT оснащается двумя электромоторами мощностью 490 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Электромобиль весит 2326 кг и стоит 107 800 евро.

Оба автомобиля отлично стартовали в заезде благодаря фирменной системе полного привода Quattro. Тем не менее Audi E-Tron GT быстро вырвался вперед.

Электромобиль Audi E-Tron GT смог проехать 1/4 мили всего за 11,6 секунды. Бензиновому седану Audi RS3 понадобилось 11,9 секунды.

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Блогеры отметили, что Audi RS3 проиграли из-за меньшей мощности. После доработок седан сможет одержать победу над электромобилем.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили заезд по прямой между тремя поколениями заряженного хэтчбека Volkswagen Golf.