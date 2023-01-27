Битва континентов: седаны BMW, Cadillac и Genesis сразились в гонке по прямой (видео)

Турбированные заряженные седаны BMW, Cadillac и Genesis показали достойное сражение в заездах по прямой. Тем не менее победитель в этой гонке только один.

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Блогеры устроили заезд по прямой между седанами BMW M340i, Cadillac CT5-V и Genesis G70. Видео гонки опубликовали на YouTube-канале Sam CarLegion.

Для заезда специально выбрали три заряженных седана из разных частей света — Европы, Америки и Азии. Все они являются прямыми конкурентами, но отличаются своим подходом.

BMW M340i оснащается 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 382 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Автомобиль весит внушительные 1805 кг.

Под капотом Genesis G70 установлен 3,3-литровый турбированный двигатель, который выдает мощность 365 л.с. и крутящий момент 510 Нм. Вес седана составляет 1787 кг.

Cadillac CT5-V оснащается 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 360 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Автомобиль весит 1803 кг.

В заезде с места BMW M340i стартовал лучше своих конкурентов. Cadillac и Genesis не смогли догнать баварский седан до самого финиша.

Первым пришел BMW M340i, а вторым — Genesis G70. Cadillac CT5-V финишировал в гонке на третьей позиции.

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