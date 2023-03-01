Заряджені кросовери Skoda та Porsche змагалися на бездоріжжі (відео)

Ці заряджені кросовери призначені для міських поїздок, але вони приємно здивували своїми можливостями на бездоріжжі. Автомобілі сильно відрізняються за характеристиками та вартістю.

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Блогери порівняли позашляхові якості заряджених кросоверів Skoda Kodiaq RS та Porsche Cayenne E-Hybrid. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Обидві моделі позиціонують себе як спортивні кросовери для міських подорожей. Тепер їм довелося показати, на що вони здатні на бездоріжжі.

Skoda Kodiaq RS оснащується 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 245 к. с. і 370 Нм крутного моменту. Його вартість складає 57 989 доларів.

Під капотом Porsche Cayenne E-Hybrid розташована гібридна силова установка з 3,0-літровим турбо двигуном і електромотором, яка видає потужність 462 к.с. та крутний момент 700 Нм. Кросовер коштує 95 111 доларів.

Випробувальна траса складається з безлічі вибоїн, схилів і калюж. Кросоверам необхідно впоратися з усіма перешкодами якнайшвидше.

У першому випробуванні кросоверам треба було піднятися на пагорб. Porsche Cayenne E-Hybrid виявився швидшим, оскільки він набагато потужніший.

У тесті на плавність спуску з пагорба Porsche Cayenne E-Hybrid показав себе не з найкращого боку. Skoda Kodiaq RS став очевидним переможцем.

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Попереду кросовери мали пройти ще безліч випробувань, після яких блогери розділилися на думці щодо лідера. Проте обидва кросовери довели, що вони здатні їздити не лише дорогами.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували драг-рейсинг між усіма зарядженими моделями Skoda vRS.