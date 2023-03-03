Новий Skoda Kodiaq 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Кросовер Skoda Kodiaq збереже знайомий дизайн, але стане дещо більшим. У лінійці моделі вперше з'явиться гібрид, що підзаряджається.

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В інтернет потрапили фото Skoda Kodiaq другого покоління. Сімейний кросовер мають презентувати до кінця цього року, а поки що він проходить тести. Про це повідомляє сайт Auto.cz.

Новий Skoda Kodiaq збереже знайомий дизайн передньої частини з фірмовою шестикутною решіткою радіатора й довгастими діодними фарами. Водночас дизайнери прибрали рельєф боковин. Двері багажника залишаються профільованими, а ліхтарі, як і раніше, довгасті.

[ + – ] Кросовер дещо підросте в розмірах Фото: auto.cz

Кросовер Skoda Kodiaq 2024 буде збудований на платформі MQB, як і його попередник. Автомобіль трохи підросте в розмірах.

Салон Skoda Kodiaq 2024 не показали, але відомо, що кросовер у базовій версії отримає віртуальну панель приладів і збільшений тачскрин мультимедіа. Як і раніше, модель запропонують у виконанні на 5 і 7 місць.

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Новий Skoda Kodiaq 2024 збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також дволітрові турбодизелі. Всі мотори доповнять 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою, а потім з'явиться ще й гібрид Skoda Kodiaq.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda може припинити виробництво одразу трьох популярних моделей.

Також ми писали, що кросовери Skoda Kodiaq і Porsche Cayenne порівняли на бездоріжжі.