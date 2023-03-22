В Украине заметили раритетный Ford Escort 90-х стоимостью свыше $100 000 (фото)

Всего выпущено только 200 Ford Escort RS Cosworth в исполнении Monte Carlo. Заряженный хэтчбек оснащен 227-сильным турбомотором и полным приводом.

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В Харькове сняли редчайший Ford Escort RS Cosworth 1994 года. Экстремальный заряженный хэтчбек сейчас очень ценится коллекционерами. Об авто рассказали на сайте ТопЖир.

По сути, Ford Escort RS Cosworth является серийной версией раллийной модели. Всего выпустили только 7145 таких хэтчбеков и сейчас их стоимость может легко превысить 100 000 долларов.

Ford Escort RS Cosworth сняли вместе с Mitsubishi Lancer Evo VII

Ford Escort RS Cosworth существенно отличается от стандартной модели. Он оснащен 2,0-литровым 227-сильным турбомотором и полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч. Доработана и ходовая авто.

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Отличить Ford Escort RS Cosworth можно, прежде всего, по огромному антикрылу. Кроме того, он получил обвес и воздухозаборники на капоте, а его крылья серьезно расширены. В салоне установлены спортивные сиденья.

Конкретно это авто относится к лимитированной серии Monte Carlo, выпущенной тиражом в 200 экземпляров. У него особый фиолетовый цвет Jewet Violet, эксклюзивные 16-дюймовые диски и измененная отделка салона.

Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Ford

На фото Ford Escort RS Cosworth запечатлен с другой раллийной легендой – Mitsubishi Lancer Evolution VII. По данным ТопЖира, оба авто принадлежат одному владельцу, а еще в его коллекции есть еще более редкое и дорогое купе Subaru Impreza STI.

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