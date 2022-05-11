RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Старий 26-річний Ford Escort продали за ціною нового Ґелендваґена (відео)

486
Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort RS, Ford Escort RS 1995, Ford Escort 1995
Фото: carscoops.com | Ford Escort RS Cosworth — лімітована заряджена версія моделі

Усього випущено лише 7 145 Ford Escort RS Cosworth. З 1995 року 227-сильний хетчбек проїхав лише 350 км.

Хетчбек Ford Escort 1995 року продали у Великій Британії за 149 999 фунтів стерлінгів ($185 900) — за ціною Mercedes-AMG G63. Це рекордна сума, що віддана за цю компактну модель С-класу. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort RS, Ford Escort RS 1995, Ford Escort 1995
Хетчбек продали за 185 900 доларів
Фото: carscoops.com

Справа в тому, що на продаж виставили не звичайний Ford Escort, а рідкісну заряджену версію RS Cosworth. Таких автомобілів випустили лише 7 145 штук, і вони зараз дуже цінуються колекціонерами.

Ford Escort RS Cosworth створили для допуску моделі до ралі — правила тоді вимагали створити дорожню версію гоночної моделі.

Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort RS, Ford Escort RS 1995, Ford Escort 1995
Ззаду впадає у вічі величезне антикрило
Фото: carscoops.com

Фахівці компанії Cosworth виконали екстремальний тюнінг Ford Escort і перетворили масовий бюджетний автомобіль на справжній спорткар. Під його капот встановили 2,0-літровий 227-сильний бензиновий турбомотор і замінили 5-ступінчасту механічну КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,7 с, а максимальна швидкість становить 232 км/год.

Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort RS, Ford Escort RS 1995, Ford Escort 1995
У салоні встановлені спортивні сидіння
Фото: carscoops.com

Крім того, Ford Escort RS Cosworth отримав повний привід. Його підвіску повністю переробили та встановили збільшені гальма.

Важливо
Рідкісний 22-річний Mercedes-Benz продають за ціною літака
Рідкісний 22-річний Mercedes-Benz продають за ціною літака

Відрізнити Ford Escort RS Cosworth від стандартного хетчбека можна насамперед за величезним антикрилом. Також у нього розширені крила, аеродинамічний обвіс і 16-дюймові диски. У салоні встановлені спортивні сидіння.

Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort RS, Ford Escort RS 1995, Ford Escort 1995
Під капотом ховається 227-сильний турбомотор
Фото: carscoops.com

Саме цей автомобіль настільки дорогий ще й тому, що є капсулою часу. За 27 років він проїхав лише 350 км. Машину тримали у гаражі й вона ідеально збереглася та повністю оригінальна.

Автомобіль відмінно зберігся і за 27 років проїхав лише 350 км

Раніше Фокус розповідав про рідкісну Mazda RX-7 1992 року. Спорткар без пробігу продають за 159 тисяч євро.