Старий 26-річний Ford Escort продали за ціною нового Ґелендваґена (відео)

Усього випущено лише 7 145 Ford Escort RS Cosworth. З 1995 року 227-сильний хетчбек проїхав лише 350 км.

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Хетчбек Ford Escort 1995 року продали у Великій Британії за 149 999 фунтів стерлінгів ($185 900) — за ціною Mercedes-AMG G63. Це рекордна сума, що віддана за цю компактну модель С-класу. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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[ + – ] Хетчбек продали за 185 900 доларів Фото: carscoops.com

Справа в тому, що на продаж виставили не звичайний Ford Escort, а рідкісну заряджену версію RS Cosworth. Таких автомобілів випустили лише 7 145 штук, і вони зараз дуже цінуються колекціонерами.

Ford Escort RS Cosworth створили для допуску моделі до ралі — правила тоді вимагали створити дорожню версію гоночної моделі.

[ + – ] Ззаду впадає у вічі величезне антикрило Фото: carscoops.com

Фахівці компанії Cosworth виконали екстремальний тюнінг Ford Escort і перетворили масовий бюджетний автомобіль на справжній спорткар. Під його капот встановили 2,0-літровий 227-сильний бензиновий турбомотор і замінили 5-ступінчасту механічну КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,7 с, а максимальна швидкість становить 232 км/год.

[ + – ] У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: carscoops.com

Крім того, Ford Escort RS Cosworth отримав повний привід. Його підвіску повністю переробили та встановили збільшені гальма.

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Відрізнити Ford Escort RS Cosworth від стандартного хетчбека можна насамперед за величезним антикрилом. Також у нього розширені крила, аеродинамічний обвіс і 16-дюймові диски. У салоні встановлені спортивні сидіння.

[ + – ] Під капотом ховається 227-сильний турбомотор Фото: carscoops.com

Саме цей автомобіль настільки дорогий ще й тому, що є капсулою часу. За 27 років він проїхав лише 350 км. Машину тримали у гаражі й вона ідеально збереглася та повністю оригінальна.

[ + – ] Автомобіль відмінно зберігся і за 27 років проїхав лише 350 км

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