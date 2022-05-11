Старий 26-річний Ford Escort продали за ціною нового Ґелендваґена (відео)
Усього випущено лише 7 145 Ford Escort RS Cosworth. З 1995 року 227-сильний хетчбек проїхав лише 350 км.
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Хетчбек Ford Escort 1995 року продали у Великій Британії за 149 999 фунтів стерлінгів ($185 900) — за ціною Mercedes-AMG G63. Це рекордна сума, що віддана за цю компактну модель С-класу. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
Справа в тому, що на продаж виставили не звичайний Ford Escort, а рідкісну заряджену версію RS Cosworth. Таких автомобілів випустили лише 7 145 штук, і вони зараз дуже цінуються колекціонерами.
Ford Escort RS Cosworth створили для допуску моделі до ралі — правила тоді вимагали створити дорожню версію гоночної моделі.
Фахівці компанії Cosworth виконали екстремальний тюнінг Ford Escort і перетворили масовий бюджетний автомобіль на справжній спорткар. Під його капот встановили 2,0-літровий 227-сильний бензиновий турбомотор і замінили 5-ступінчасту механічну КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,7 с, а максимальна швидкість становить 232 км/год.
Крім того, Ford Escort RS Cosworth отримав повний привід. Його підвіску повністю переробили та встановили збільшені гальма.Важливо
Відрізнити Ford Escort RS Cosworth від стандартного хетчбека можна насамперед за величезним антикрилом. Також у нього розширені крила, аеродинамічний обвіс і 16-дюймові диски. У салоні встановлені спортивні сидіння.
Саме цей автомобіль настільки дорогий ще й тому, що є капсулою часу. За 27 років він проїхав лише 350 км. Машину тримали у гаражі й вона ідеально збереглася та повністю оригінальна.
Раніше Фокус розповідав про рідкісну Mazda RX-7 1992 року. Спорткар без пробігу продають за 159 тисяч євро.