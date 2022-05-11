Старый 26-летний Ford Escort продали по цене нового Гелендвагена (видео)

Всего выпущено только 7145 Ford Escort RS Cosworth. С 1995 года 227-сильный хэтчбек проехал всего 350 км.

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Хэтчбек Ford Escort 1995 года продали в Великобритании за 149 999 фунтов стерлингов ($185 900) — по цене Mercedes-AMG G63. Это рекордная сумма, отданная за эту компактную модель С-класса. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Хэтчбек продали за 185 900 долларов Фото: carscoops.com

Дело в том, что на продажу выставили не обычный Ford Escort, а его редкую заряженную версию RS Cosworth. Таких автомобилей выпустили только 7145 штук и они сейчас очень ценятся коллекционерами.

Ford Escort RS Cosworth создали для допуска модели к ралли – правила тогда требовали создать дорожную версию гоночной модели.

[ + – ] Сзади бросается в глаза огромное антикрыло Фото: carscoops.com

Специалисты компании Cosworth выполнили экстремальный тюнинг Ford Escort и превратили массовый бюджетный автомобиль в настоящий спорткар. Под его капот установили 2,0-литровый 227-сильный бензиновый турбомотор и заменили 5-ступенчатую механическую КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч.

[ + – ] В салоне установлены спортивные сиденья Фото: carscoops.com

Кроме того, Ford Escort RS Cosworth получил полный привод. Его подвеску полностью переработали и установили увеличенные тормоза.

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Отличить Ford Escort RS Cosworth от стандартного хэтчбека можно, прежде всего, по огромному антикрылу. Также у него расширенные крылья, аэродинамический обвес и 16-дюймовые диски. В салоне установлены спортивные сиденья.

[ + – ] Под капотом прячется 227-сильный турбомотор Фото: carscoops.com

Конкретно этот автомобиль столь дорогой еще и потому, что является капсулой времени. За 27 лет он проехал всего 350 км. Машину держали в гараже и она идеально сохранилась и полностью оригинальная.

[ + – ] Автомобиль отлично сохранился и за 27 лет проехал всего 350 км

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