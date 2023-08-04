Автомобільний кутюр'є: український дизайнер Яків Савчик і його авангардні роботи (фото)

Яків Савчик — українець, який створював дизайн ексклюзивних Rolls-Royce, Bentley, Mercedes і Bugatti. Їх купували мільйонери та зірки кіно.

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Мало хто знає, що в автомобільному дизайні є й український слід. Одразу кілька відомих стилістів були українцями, а найвидатнішим став Яків Савчик. Зараз його роботи на аукціонах продають за мільйони доларів. Фокус вирішив розповісти про всесвітньо відомого майстра, про якого в Україні мало хто знає.

Яків Савчик починав у меблевій майстерні батьків Фото: Wikipedia

Яків або Жак Савчик (справжнє прізвище — Савчук) народився 1880 року в українській сім'ї в місті Койданово (тепер воно називається Джержинськ і розташоване на території Білорусі). Його батьки переїхали туди з України і відкрили невелику майстерню з виробництва меблів. Яків з дитинства допомагав батькам і осягав ази дизайну.

Ательє Saoutchik у передмісті Парижа Фото: Wikipedia

Бізнес у сім'ї Савчуків йшов не найкращим чином, тому 1899 року українці емігрували до Франції. Там вони відкрили підприємство з випуску дорогих меблів і змінили прізвище на французький манер — стали Савчиками. Яків записав себе Жаком.

Rolls-Royce Silver Ghost 1913 року — найстаріша збережена робота Якова Савчика Фото: bonhams.com

Від меблів — до автомобілів

Яків вирішив відійти від сімейного бізнесу, адже захопився новим винаходом — автомобілем. У 1905 році у віці лише 25 років він відкрив у передмісті Парижа Нейї-Сюр-Сен власне кузовне ательє Saoutchik.

Яків Савчик у своєму ательє, 1920-ті роки Фото: Wikipedia

На той час авто були нечувано дорогими і дуже часто покупці обирали лише голе шасі з двигуном, а потім зверталися в ательє за ексклюзивним дизайном кузова.

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На ринку домінували колишні каретні майстерні з багаторічним досвідом, але Яків Савчик зміг кинути їм виклик. Клієнтам подобалися його сміливі дизайнерські рішення, яскраві кольори кузова і дороге оздоблення салону.

Hispano-Suiza H6B 1923 року

Колега Савчика, відомий американський дизайнер Говард Даррін одного разу заявив: "Савчик був справжнім майстром, одним із небагатьох дизайнерів, які ніколи нікого не копіювали інших. Він використовував тільки свої ідеї".

Mercedes 630 K із двома лобовими стеклами Фото: bonhams.com

Найстарішими роботами ательє Saoutchik, що збереглися до наших днів, є строгий Rolls-Royce Silver Ghost 1913 року і яскравий іспанський Hispano-Suiza H6B 1923 року, що нагадує розкішну карету.

По-справжньому прославили українця дві моделі Mercedes-Benz 1928 року. Спочатку ательє Saoutchik спроектувало кузов фаетон із двома лобовими стеклами для Mercedes 630K. Усі 12 випущених авто отримали оригінальне двоколірне забарвлення. Нещодавно такий Mercedes продали за 730 000 доларів.

Mercedes-Benz 680S Torpedo Roadster продали за $8 мільйонів Фото: RM Sotheby's

Потім пішов кабріолет Mercedes-Benz 680S Torpedo Roadster з дуже довгим капотом і оздобленням салону шкірою крокодила. Спорткар розганявся до 175 км/год і був одним із найшвидших авто свого часу. Один із кабріолетів кілька років тому пішов з молотка за 8 мільйонів доларів.

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Після цих робіт Яків Савчик увійшов до еліти світового автодизайну. У 20-ті та 30-ті роки почався бум на замовні кузови, адже заможні люди захотіли виділятися на тлі масових авто. В ательє українця зверталися мільйонери та богема тих років і йому довелося створювати ексклюзивний дизайн для Rolls-Royce, Bentley, Bugatti, Cadillac. Машини от кутюр були штучним та дуже дорогим товаром.

Cadillac V16 Saoutchik 1932 року Фото: RM Sotheby's

Втім, український дизайнер працював і з маловідомими автовиробниками. Зокрема, дуже авангардним вийшов Bucciali TAV 8-32 Fleche d'Or Berline 1932 року з низьким силуетом і величезною кількістю хрому в оздобленні. Конструкція авто також була незвичайною — передньопривідний седан оснастили двигуном V12.

Bucciali TAV 8-32 Fleche d "Or Berline Фото: carscoops.com

Сухопутні дирижаблі та золото в оздобленні

Однією з улюблених марок Якова Савчика була Hispano-Suiza. У його ательє створили кузови для кількох моделей цього іспанського бренду, але всіх їх перевершило купе H6C Xenia 1938 року, збудоване на замовлення гонщика і пілота Андре Дюбонне. Обтічне авто нагадує дирижабль, а його двері виконані зсувними, як у сучасних мінівенах — їхню конструкцію Савчик запатентував.

Hispano-Suiza H6C Xenia

Над концепцією "сухопутного дирижабля" в ательє Saoutchik продовжили працювати і випустили наприкінці 40-х серію кабріолетів Delahaye зі схожим "дутим" дизайном. Один із них став повсякденним авто відомої французької актриси Сюзі Прім.

Cadillac Series 62 актриси Долорес Дель Ріо Фото: Barrett-Jackson

А салон іншого такого авто на замовлення клієнта оздобили натуральним золотом. У схожому стилі виконали і Cadillac Series 62 для зірки Голлівуду Долорес Дель Ріо.

Салон Delahaye 175 оздобили натуральним золотом Фото: RM Sotheby's

Український дизайн для найшвидших авто у світі

З 1949 року Яків Савчик створював кузови для 10 Talbot-Lago T26 Grand Sport — найшвидшого авто тих років. 190-сильний спорткар міг розвивати 200 км/год. Українець розробив кілька різних варіантів дизайну — від класичного до обтічного.

Talbot-Lago T26 Grand Sport — найшвидше авто свого часу Фото: RM Sotheby's В ательє Saoutchik пропонували й обтічний дизайн Talbot-Lago T26 Grand Sport Фото: GOODING&COMPANY

На початку 50-х років звання найшвидшого авто у світі перейшло до іспанської моделі Pegaso Z-102. Її пропонували у версіях потужністю від 175 до 360 к. с., а топовий варіант розвинув на тестах 243 км/год. Із 84 випущених Pegaso Z-102 у 18 купе і кабріолетів були кузови від Saoutchik, а у деяких — салони зі шкіри леопарда.

Pegaso Z-102 міг розвинути 243 км/год Фото: RM Sotheby's

У 1952 році 72-річний Савчик відійшов від справ і передав справи синові П'єру. А три роки по тому ательє Saoutchik перестало існувати — у повоєнній Європі попит на дорогі ексклюзивні авто різко впав. У 1957 році Якова Савчика не стало, проте його роботи увійшли до всіх підручників з автодизайну і в наші дні збирають нагороди на різних автофестивалях.

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