Рідкісний 90-річний Bugatti знаменитого модельєра продають за $10 мільйонів (фото)

Випущено лише 19 спортивних Bugatti Type 55 Roadster із дизайном від Жана Бугатті. Саме цей автомобіль зберігався в колекції Ральфа Лорена.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили Bugatti Type 55 Roadster 1933 року. За авто планують виручити від 8 до 10 мільйонів доларів. Його історію розповіли на сайті аукціонного дому.

Елегантний дизайн авто розробив Жан Бугатті Фото: GOODING&COMPANY

Bugatti Type 55 — дуже рідкісна спортивна модель 30-х років. Загалом випущено лише 38 таких авто, з яких половина — родстери з дизайном від Жана Бугатті, сина засновника компанії Етторе Бугатті. Зараз усі вони коштують мільйони доларів.

Спорткар раніше був у колекції Ральфа Лорена Фото: GOODING&COMPANY

По суті, Bugatti 55 — серійна версія гоночного авто, адже побудований на шасі боліда Type 54. Кабріолет оснащений рядною 2,3-літровою вісімкою з компресором потужністю 135 к. с. Легке авто здатне розігнатися до 100 км/год за 13 с і розвиває 180 км/год.

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Саме у цього авто цікава історія. Спочатку Bugatti Type 55 привезли в Алжир, і він там навіть виграв гірські перегони.

Під капотом встановлена 135-сильна компресорна вісімка Фото: GOODING&COMPANY

Спорткар неодноразово переходив із рук у руки. Одним із його численних власників став знаменитий модельєр Ральф Лорен. У його колекції чимало рідкісних ретро-авто і кілька нечувано дорогих Bugatti. Авто неодноразово вигравало нагороди на ретро-шоу.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний старовинний Ferrari виставили на аукціон за 40 мільйонів доларів.

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