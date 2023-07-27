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Авто

Рідкісний 90-річний Bugatti знаменитого модельєра продають за $10 мільйонів (фото)

Bugatti Type 55 1933, Bugatti Type 55, Bugatti 55, спорткар Bugatti, спорткар Bugatti, Ральф Лорен
Фото: GOODING&COMPANY | Bugatti Type 55 створили на базі гоночного боліда

Випущено лише 19 спортивних Bugatti Type 55 Roadster із дизайном від Жана Бугатті. Саме цей автомобіль зберігався в колекції Ральфа Лорена.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили Bugatti Type 55 Roadster 1933 року. За авто планують виручити від 8 до 10 мільйонів доларів. Його історію розповіли на сайті аукціонного дому.

Bugatti Type 55 1933, Bugatti Type 55, Bugatti 55, спорткар Bugatti, спорткар Bugatti, Ральф Лорен Fullscreen
Елегантний дизайн авто розробив Жан Бугатті
Фото: GOODING&COMPANY

Bugatti Type 55 — дуже рідкісна спортивна модель 30-х років. Загалом випущено лише 38 таких авто, з яких половина — родстери з дизайном від Жана Бугатті, сина засновника компанії Етторе Бугатті. Зараз усі вони коштують мільйони доларів.

Bugatti Type 55 1933, Bugatti Type 55, Bugatti 55, спорткар Bugatti, спорткар Bugatti, Ральф Лорен Fullscreen
Спорткар раніше був у колекції Ральфа Лорена
Фото: GOODING&COMPANY

По суті, Bugatti 55 — серійна версія гоночного авто, адже побудований на шасі боліда Type 54. Кабріолет оснащений рядною 2,3-літровою вісімкою з компресором потужністю 135 к. с. Легке авто здатне розігнатися до 100 км/год за 13 с і розвиває 180 км/год.

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Саме у цього авто цікава історія. Спочатку Bugatti Type 55 привезли в Алжир, і він там навіть виграв гірські перегони.

Bugatti Type 55 1933, Bugatti Type 55, Bugatti 55, спорткар Bugatti, спорткар Bugatti, Ральф Лорен Fullscreen
Під капотом встановлена 135-сильна компресорна вісімка
Фото: GOODING&COMPANY

Спорткар неодноразово переходив із рук у руки. Одним із його численних власників став знаменитий модельєр Ральф Лорен. У його колекції чимало рідкісних ретро-авто і кілька нечувано дорогих Bugatti. Авто неодноразово вигравало нагороди на ретро-шоу.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний старовинний Ferrari виставили на аукціон за 40 мільйонів доларів.

Також ми писали, що старий 36-річний Citroen продають за ціною нового Mercedes G-Class.