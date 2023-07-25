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Авто

Гоночна легенда: прославлений Ferrari виставили на продаж за $40 мільйонів (фото)

Ferrari 412P Berlinetta, Ferrari 412, спорткар Ferrari
Фото: bonhams.com | Ferrari 412P Berlinetta — один із найкрасивіших гоночних автомобілів в історії

Ferrari 412P Berlinetta — знаменита гоночна модель 60-х років. Саме цей спорткар виграв три Гран-прі і посів призове місце в престижній 1000-кілометровій гонці в Бельгії.

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У США на аукціон Bonhams виставили Ferrari 412P Berlinetta 1967 року. За гоночне авто планують виручити 40 мільйонів доларів. Про нього розповіли на офіційному сайті аукціонного дому.

Ferrari 412P Berlinetta, Ferrari 412, спорткар Ferrari Fullscreen
Спорткар виграв три гонки в сезоні 1967 року
Фото: bonhams.com
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Настільки висока ціна зумовлена рідкістю моделі та її гоночними досягненнями. Загалом випустили лише чотири Ferrari 412P Berlinetta. Спорткар є дещо спрощеною версією знаменитого Ferrari 330 P3, про який йдеться в голлівудському блокбастері "Аутсайдери".

Ferrari 412P Berlinetta, Ferrari 412, спорткар Ferrari Fullscreen
Випущено тільки чотири Ferrari 412P
Фото: bonhams.com

Елегантне обтічне купе Ferrari 412P Berlinetta — одне з найкрасивіших гоночних авто в історії. Спорткар оснащений 4,0-літровим V12 потужністю 420 к. с. і здатний розвинути 306 км/год.

Ferrari 412P Berlinetta, Ferrari 412, спорткар Ferrari Fullscreen
Спорткар відреставрований до оригінального стану
Фото: bonhams.com

Цей Ferrari 412P Berlinetta придбали в британську гоночну команду Maranello Concessionaires. На авто виступали зірки тих років — Річард Еттвуд, Люсьєн Бьянкі, Пірс Каредж і Йо Зіфферт.

Ferrari 412P Berlinetta, Ferrari 412, спорткар Ferrari Fullscreen
Автомобіль оснащений 4,0-літровим 420-сильним V12
Фото: bonhams.com

Ferrari 412P перемагав у Гран-прі Швеції та перегонах на знаменитих автодромах Нюрбурґрінг і Гоккенгайм (Німеччина), а також став третім у престижному 1000-кілометровому змаганні в бельгійському Спа.

Ferrari 412P Berlinetta, Ferrari 412, спорткар Ferrari Fullscreen
Обтічне купе здатне розвинути 306 км/год
Фото: bonhams.com

По завершенню гоночної кар'єри Ferrari 412P Berlinetta зберігався в приватних колекціях. Спорткар відреставрували до оригінального стану.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили рідкісний розкішний Hispano-Suiza 1936 року, створений українцем.

Також ми писали, що підроблений Ferrari продали за ціною справжнього суперкара.