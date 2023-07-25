Гоночна легенда: прославлений Ferrari виставили на продаж за $40 мільйонів (фото)

Ferrari 412P Berlinetta — знаменита гоночна модель 60-х років. Саме цей спорткар виграв три Гран-прі і посів призове місце в престижній 1000-кілометровій гонці в Бельгії.

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У США на аукціон Bonhams виставили Ferrari 412P Berlinetta 1967 року. За гоночне авто планують виручити 40 мільйонів доларів. Про нього розповіли на офіційному сайті аукціонного дому.

Спорткар виграв три гонки в сезоні 1967 року Фото: bonhams.com

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Настільки висока ціна зумовлена рідкістю моделі та її гоночними досягненнями. Загалом випустили лише чотири Ferrari 412P Berlinetta. Спорткар є дещо спрощеною версією знаменитого Ferrari 330 P3, про який йдеться в голлівудському блокбастері "Аутсайдери".

Випущено тільки чотири Ferrari 412P Фото: bonhams.com

Елегантне обтічне купе Ferrari 412P Berlinetta — одне з найкрасивіших гоночних авто в історії. Спорткар оснащений 4,0-літровим V12 потужністю 420 к. с. і здатний розвинути 306 км/год.

Спорткар відреставрований до оригінального стану Фото: bonhams.com

Цей Ferrari 412P Berlinetta придбали в британську гоночну команду Maranello Concessionaires. На авто виступали зірки тих років — Річард Еттвуд, Люсьєн Бьянкі, Пірс Каредж і Йо Зіфферт.

Автомобіль оснащений 4,0-літровим 420-сильним V12 Фото: bonhams.com

Ferrari 412P перемагав у Гран-прі Швеції та перегонах на знаменитих автодромах Нюрбурґрінг і Гоккенгайм (Німеччина), а також став третім у престижному 1000-кілометровому змаганні в бельгійському Спа.

Обтічне купе здатне розвинути 306 км/год Фото: bonhams.com

По завершенню гоночної кар'єри Ferrari 412P Berlinetta зберігався в приватних колекціях. Спорткар відреставрували до оригінального стану.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили рідкісний розкішний Hispano-Suiza 1936 року, створений українцем.

Також ми писали, що підроблений Ferrari продали за ціною справжнього суперкара.