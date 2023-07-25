Гоночная легенда: прославленный Ferrari выставили на продажу за $40 миллионов (фото)

Ferrari 412P Berlinetta — знаменитая гоночная модель 60-х годов. Конкретно этот спорткар выиграл три Гран-при и занял призовое место в престижной 1000-километровой гонке в Бельгии.

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В США на аукцион Bonhams выставили Ferrari 412P Berlinetta 1967 года. За гоночное авто планируют выручить 40 миллионов долларов. О нем рассказали на официальном сайте аукционного дома.

Спорткар выиграл три гонки в сезоне 1967 года Фото: bonhams.com

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Столь высокая цена обусловлена редкостью модели и ее гоночными достижениями. Всего выпустили только четыре Ferrari 412P Berlinetta. Спорткар является несколько упрощенной версией знаменитого Ferrari 330 P3, о котором идет речь в голливудском блокбастере "Аутсайдеры".

Выпущено только четыре Ferrari 412P Фото: bonhams.com

Элегантное обтекаемое купе Ferrari 412P Berlinetta – один из самых красивых гоночных авто в истории. Спорткар оснащен 4,0-литровым V12 мощностью 420 л. с. и способен развить 306 км/ч.

Спорткар отреставрирован до оригинального состояния Фото: bonhams.com

Этот Ferrari 412P Berlinetta приобрели в британскую гоночную команду Maranello Concessionaires. На авто выступали звезды тех лет – Ричард Эттвуд, Люсьен Бьянки, Пирс Каредж и Йо Зифферт.

Автомобиль оснащен 4,0-литровым 420-сильным V12 Фото: bonhams.com

Ferrari 412P побеждал в Гран-при Швеции и гонках на знаменитых автодромах Нюрбургринг и Хоккенхайм (Германия), а также стал третьим в престижном 1000-километровом соревновании в бельгийском Спа.

Обтекаемое купе способно развить 306 км/ч Фото: bonhams.com

По завершению гоночной карьеры Ferrari 412P Berlinetta хранился в частных коллекциях. Спорткар отреставрировали до оригинального состояния.

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