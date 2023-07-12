Поддельный кабриолет Ferrari ушел с молотка по цене настоящего суперкара (фото)
Копия Ferrari 250 GT California Spider построена на базе BMW Z8 и оснащена двигателем от Corvette. Кузов и салон суперкара воссоздали до малейших деталей.
В США на аукционе Bring a Trailer продали клон Ferrari 250 GT California Spider 1961 года. Хотя кабриолет не оригинальный, за него отдали 267 000 долларов – как за новый Ferrari Roma. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Цена поддельного суперкара довольно высокая, но следует отметить, что оригинальный Ferrari 250 GT California Spider гораздо дороже. Всего выпущено только 106 таких кабриолетов и сейчас их стоимость доходит до 20 миллионов долларов.
Копия Ferrari California Spider построена на шасси BMW Z3 1998 года. Кузов выполнен из стеклопластика и до малейших деталей повторяет дизайн оригинального суперкара.
Тщательно воссоздан и кожаный салон Ferrari 250. В то же время автомобиль получил электропривод сидений, кондиционер, усилитель руля, ABS и аудиосистему Bose.
Клон Ferrari California оснащен огромным 7,0-литровым V8 на 505 л. с. от Chevrolet Corvette Z06 2007 года. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Кабриолет получил самоблокирующийся дифференциал и регулируемые амортизаторы.
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