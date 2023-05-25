Эксклюзив на "бляхах": в Украине заметили нерастаможенный Ferrari за $250 000 (фото)
Ferrari Roma стоит 250 000 долларов и является самой доступной моделью итальянской марки. Суперкар оснащен 620-сильным V8 и развивает 320 км/ч.
В Одессе сфотографировали новый Ferrari Roma. Новый суперкар привлекает внимание не только элегантным дизайном, но и румынскими номерами. Об этом сообщает сайт ТопЖир.
Вполне возможно, что на Ferrari Roma в Одессу приехали гости из Румынии, но также не исключено, что суперкар на "бляхах" пригнали в Украину и не спешат ставить его на учет, ведь растаможить дешево авто премиум-класса с 3,9-литровым мотором не получится.Важно
К слову, в прошлом году во время действия нулевой растаможки в Украину ввезли еще один суперкар Ferrari Roma. Бюджет недополучил свыше 70 000 долларов платежей.
Напомним, что двухместный суперкар Ferrari Roma стоит примерно от 250 000 долларов. Элегантное туристическое купе является самой доступной моделью итальянской марки на данный момент. Недавно в линейке Ferrari Roma появился кабриолет.
Новый Ferrari Roma оснащен турбированным V8 мощностью 620 л. с. и 8-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с, а до 200 км/ч – за 9,3 с. Максимальная скорость авто составляет 320 км/ч.
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