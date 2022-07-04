Бесплатная растаможка: какие автомобили ввозили украинцы (статистика)

Подавляющее большинство ввезенных автомобилей относятся к бюджетному сегменту. Лишь около 2000 растаможенных машин стоили больше $30 тысяч.

С 9 апреля по 30 июня украинцы бесплатно растаможили 236 792 авто общей стоимостью 1 116 539 000 долларов. Такую статистику опубликовал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

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В частности, за почти три месяца были оформлены:

Легковые авто – 225 193 единицы на сумму 981 287 000 долларов

Грузовые авто – 7372 шт. на сумму 91 138 000 долларов

Прицепы и полуприцепы – 2703 шт. на сумму 23 771 000 долларов

Мотоциклы – 1143 шт. на сумму 4 208 000 долларов

Автобусы и микроавтобусы – 516 шт. на сумму 16 136 000 долларов.

[ + – ] Самым дорогим авто, растаможенным бесплатно, стал суперкар Ferrari Roma Фото: Ferrari

Подавляющее большинство легковых автомобилей, растаможенных бесплатно, относятся к бюджетному сегменту. Лишь 2010 машин стоили свыше 30 тысяч долларов.

Стоимость растаможенных бесплатно автомобилей:

До $6000 – 83% авто

$6000 – 10 000 – 9,8%

$10 000 – 30 000 – 5,9%

Свыше $30 000 – 0,9%

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Самый дорогой автомобиль, растаможенный бесплатно – суперкар Ferrari Roma 2020 года выпуска за 221 400 долларов. Его владелец сэкономил на на таможенных платежах 71 300 долларов. Также были ввезены Mercedes-AMG G63 2022 года за $220 000 и McLaren 570S за $186 000.

Ранее Фокус сообщал, что вскоре заработает онлайн-растаможка через приложение "Дія", причем платежи будут рассчитываться по новой и очень сложной формуле.