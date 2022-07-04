Безплатне розмитнення: які автомобілі ввозили українці (статистика)

Переважна більшість ввезених автомобілів належить до бюджетного сегмента. Лише близько 2000 розмитнених машин коштували понад $30 тисяч.

З 9 квітня до 30 червня українці безплатно розмитнили 236 792 авто загальною вартістю 1 116 539 000 доларів. Таку статистику опублікував у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

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Зокрема, за майже три місяці оформлено:

Легкові авто — 225 193 одиниці на суму 981 287 000 доларів

Вантажні авто — 7 372 одиниці на суму 91 138 000 доларів

Причепи та напівпричепи — 2 703 одиниці на суму 23 771 000 доларів

Мотоцикли — 1 143 одиниці на суму 4 208 000 доларів

Автобуси та мікроавтобуси — 516 одиниць на суму 16 136 000 доларів

[ + – ] Найдорожчим авто, розмитненим безплатно, став суперкар Ferrari Roma Фото: Ferrari

Переважна більшість легкових автомобілів, розмитнених безплатно, належать до бюджетного сегмента. Лише 2 010 машин коштували понад 30 тисяч доларів.

Вартість розмитнених безплатно автомобілів:

До $6 000 — 83% авто

$6 000 — 10 000 — 9,8%

$10 000 — 30 000 — 5,9%

Понад $30 000 — 0,9%

Важливо

В Україні з 1 липня суттєво подешевшали електромобілі

Найдорожчий автомобіль, розмитнений безплатно, — суперкар Ferrari Roma 2020 випуску за 221 400 доларів. Його власник заощадив на митних платежах 71 300 доларів. Також ввезені Mercedes-AMG G63 2022 за $220 000 і McLaren 570S за $186 000.

Раніше Фокус повідомляв, що незабаром запрацює онлайн-розмитнення через додаток "Дія", причому платежі розраховуватимуться за новою та дуже складною формулою.