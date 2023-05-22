Мощный флагман: в Украину привезли самый дорогой кроссовер BMW за 7 миллионов (фото)

BMW XM — новый флагманский кроссовер немецкой марки. Автомобиль предложен исключительно в мощных гибридных версиях с бензиновым V8 и электромотором.

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В Киеве сфотографировали новейший BMW XM 2023. Самый дорогой кроссовер в истории немецкой марки недавно вышел на рынок и уже появился в Украине. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Цена BMW XM в Украине стартует с 7,05 млн гривен. Сфотографированный в Киеве кроссовер зарегистрирован в Днепропетровской области.

Кроссовер оснащен 653-сильной гибридной установкой Фото: topgir.com.ua

Кроссовер BMW XM 2023 отличается брутальным рубленным дизайном. У него высокий капот, огромная решетка радиатора, "двухэтажная" оптика и толстые задние стойки крыши.

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Новый BMW XM достигает 5110 мм в длину при колесной базе в 3105 мм, но при этом внутри только два ряда сидений. Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном, а на передней панели установлен широкий изогнутый дисплей.

На передней панели установлен изогнутый дисплей Фото: BMW

Модель выпускают исключительно в гибридных версиях с 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Пока кроссовер BMW XM в Украине предлагают только в начальной 653-сильной версии. Она разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, а ее максимальная скорость может быть ограничена на 250 либо 270 км/ч. Позже появится 748-сильный вариант Label Red.

Вместе с тем, авто может проехать до 88 км в полностью электрическом режиме и расходует всего 1,6 л/100 км в комбинированном цикле. Кроссовер получил активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину привезли новый кроссовер BMW X1 третьего поколения.

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