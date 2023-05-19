Новый BMW 5 Series 2024 полностью рассекретили до премьеры (фото)

Новый BMW 5 Series станет крупнее и элегантнее на вид. Наряду с бензиновыми, дизельными и гибридными версиями появится и электромобиль BMW i5.

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В интернет попало фото BMW 5 Series восьмого поколения. Премиальный седан Е-класса официально представят 24 мая. Снимок появился на сайте Reddit.

Судя по фото, новый BMW 5 Series G60 стал элегантнее на вид. У него плавные обводы кузова, длинный капот и покатая крыша. Увеличенная решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами. Кроме того, обращают на себя внимание утопленные дверные ручки.

Сзади обращают на себя внимание тоненькие фонари Фото: autogaleria.pl

Ранее на шпионских фото также рассекретили заднюю часть BMW 5 Series 2024 с тоненькими фонарями и фирменным изгибом задних стоек крыши. Также в BMW показали салон 5 Series с изогнутым дисплеем на передней панели.

Стало известно, что новый BMW 5 Series G60 подрастет до 4,94 м в длину. В линейке появится электромобиль BMW i5 и именно его показали на фото.

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Ожидается, что новый BMW i5 предложат в заднеприводной 340-сильной и полноприводной 600-сильной версиях, а его запас хода составит 480 км.

В линейке седана появится электрическая версия i5 Фото: BMW

Стандартный BMW 5 Series 2024 сохранит бензиновые и дизельные турбодвигатели объемом 2,0 и 3,0 л, но их дополнят 48-вольтной гибридной установкой. Также предложат подзаряжаемые гибриды BMW 5 Series, а спортивный вариант M5 сохранит 4,4-литровый V8.

Кроме того, стало известно, что новый BMW 5 Series получит активную подвеску нового поколения и систему полуавтономного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился новый кроссовер BMW X1 третьего поколения.

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