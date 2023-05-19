Новий BMW 5 Series 2024 повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Новий BMW 5 Series стане більшим і елегантнішим на вигляд. Поряд із бензиновими, дизельними та гібридними версіями з'явиться і електромобіль BMW i5.

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В інтернет потрапило фото BMW 5 Series восьмого покоління. Преміальний седан Е-класу офіційно представлять 24 травня. Знімок з'явився на веб-сайті Reddit.

Судячи з фото, новий BMW 5 Series G60 став елегантнішим на вигляд. У нього плавні обводи кузова, довгий капот і похилий дах. Збільшена радіаторна решітка поєднується з розкосими діодними фарами. Крім того, привертають увагу утоплені дверні ручки.

Ззаду привертають увагу тоненькі ліхтарі Фото: autogaleria.pl

Раніше на шпигунських фото також розсекретили задню частину BMW 5 Series 2024 із тоненькими ліхтарями та фірмовим вигином задніх стійок даху. Також у BMW показали салон 5 Series із вигнутим дисплеєм на передній панелі.

Стало відомо, що новий BMW 5 Series G60 підросте до 4,94 м завдовжки. У лінійці з'явиться електромобіль BMW i5, і саме його показали на фото.

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Очікується, що новий BMW i5 запропонують у задньопривідній 340-сильній та повнопривідній 600-сильній повнопривідній версіях, а його запас ходу становитиме 480 км.

У лінійці седана з'явиться електрична версія i5 Фото: BMW

Стандартний BMW 5 Series 2024 збереже бензинові та дизельні турбодвигуни об'ємом 2,0 і 3,0 л, але їх доповнять 48-вольтною гібридною установкою. Також запропонують гібриди BMW 5 Series, що заряджаються, а спортивний варіант M5 збереже 4,4-літровий V8.

Крім того, стало відомо, що новий BMW 5 Series отримає активну підвіску нового покоління та систему напівавтономного водіння.

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