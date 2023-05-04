Новий BMW 5 Series 2024 показали на відео до прем'єри

У коротких роликах показали BMW i5 – електричну версію 5 Series. Седан запропонують у версіях потужністю 340 та 600 к. с., яке запас ходу перевищить 480 км.

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Опубліковано офіційний тизер BMW i5. Електрична версія седана BMW 5 Series дебютує разом із ним 24 травня. Відео з авто з'явилося на офіційній сторінці BMW у Instagram.

На відео можна розглянути дизайн передньої частини BMW i5 2024. У авто довгасті фари, а грати радіатора отримали діодне підсвічування.

Раніше новий BMW 5 Series показали на шпигунському фото — там розсекретили задню частину авто. Седан зберігає характерний вигин задніх стійок, але відрізняється вузькими фарами та новими дверними ручками.

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В іншому відео від дизайнера Домагоя Дукеча показали частину салону BMW 5 Series/i5. На ньому видно два великі вигнуті дисплеї на передній панелі і оригінальне двокольорове підсвічування.

Седан BMW 5 Series запропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях, а також як електромобіль i5. Очікується, що електрокар запропонують у задньопривідній 340-сильній та повнопривідній 600-сильній модифікації, а його запас ходу перевищить 480 км.

Серед особливостей BMW 5 Series та i5 також називаються інноваційний автопілот (він дозволяє не тримати руки на кермі) та активна підвіска нового покоління з дуже швидкими реакціями. Розробники обіцяють комфорт на рівні BMW 7 Series та маневреність як у 3 Series.

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