Дизайн нового BMW 5 Series 2024 розсекретили незадовго до прем'єри (фото)
До об'єктивів шпигунів потрапила задня частина нового BMW 5 Series. Можна помітити безліч змін, порівняно з моделлю поточного покоління.
Седан BMW 5 Series нової генерації вперше сфотографували під час тестів на дорогах без камуфляжу. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Презентація нового BMW 5 Series відбудеться вже за кілька тижнів. Тим не менш, шпигуни вже змогли сфотографувати автомобіль.
До об'єктивів шпигунів потрапила задня частина автомобіля. Можна побачити нові задні ліхтарі та оновлений силует.
Також автомобіль отримає новий задній бампер. Дверні ручки тепер втоплені в кузов, на відміну від поточного покоління.
Новий BMW 5 Series збереже відомі риси дизайну. Однією з них залишається вигин Хофмайстера на задній стійці даху, який є "візитною карткою" майже всіх автомобілів бренду.
BMW 5 Series збереже бензинові та дизельні двигуни, а також гібридну силову установку. Очікується поява й повністю електричної моделі i5.Важливо
Модель отримає систему Adaptive Suspension Professional. Вона дозволяє покращити рівень комфорту та керованість авто шляхом миттєвої зміни налаштувань підвіски.
Крім цього BMW 5 Series 2024 оснастять помічником Highway Assistant. Завдяки цьому авто можна буде керувати без допомоги рук на швидкості до 130 км/год.
Дебют нового покоління моделі очікується 24 травня. Виробництво розпочнеться цього літа на заводі BMW у Дінгольфінгу.
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