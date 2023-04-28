Дизайн нового BMW 5 Series 2024 розсекретили незадовго до прем'єри (фото)

До об'єктивів шпигунів потрапила задня частина нового BMW 5 Series. Можна помітити безліч змін, порівняно з моделлю поточного покоління.

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Седан BMW 5 Series нової генерації вперше сфотографували під час тестів на дорогах без камуфляжу. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Презентація нового BMW 5 Series відбудеться вже за кілька тижнів. Тим не менш, шпигуни вже змогли сфотографувати автомобіль.

До об'єктивів шпигунів потрапила задня частина автомобіля. Можна побачити нові задні ліхтарі та оновлений силует.

BMW 5 Series 2024 отримає безліч змін у зовнішності Фото: autogaleria.pl

Також автомобіль отримає новий задній бампер. Дверні ручки тепер втоплені в кузов, на відміну від поточного покоління.

Новий BMW 5 Series збереже відомі риси дизайну. Однією з них залишається вигин Хофмайстера на задній стійці даху, який є "візитною карткою" майже всіх автомобілів бренду.

BMW 5 Series збереже бензинові та дизельні двигуни, а також гібридну силову установку. Очікується поява й повністю електричної моделі i5.

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Модель отримає систему Adaptive Suspension Professional. Вона дозволяє покращити рівень комфорту та керованість авто шляхом миттєвої зміни налаштувань підвіски.

Крім цього BMW 5 Series 2024 оснастять помічником Highway Assistant. Завдяки цьому авто можна буде керувати без допомоги рук на швидкості до 130 км/год.

Дебют нового покоління моделі очікується 24 травня. Виробництво розпочнеться цього літа на заводі BMW у Дінгольфінгу.

Раніше Фокус розповів, що експерти перевірили керованість зарядженого седана BMW M3 Competition.