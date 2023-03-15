BMW готують новий електромобіль на базі 5 Series: перші подробиці та фото

BMW i5 буде доступний у кількох версіях з двома типами кузова – седан та універсал. Вихід електромобіля заплановано на 2023-2024 роки.

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BMW працюють над новим електромобілем на базі моделі 5 Series, який буде доступний у кількох версіях. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Седан та універсал BMW i5 офіційно підтверджений. Перший тизер демонструє силует новинки, майже ідентичний седану з ДВЗ.

Відомо, що BMW i5 отримає заряджену версію Performance BMW M GmbH. Повноцінна M-модель поки що не заявлена.

Новинка отримає відомий дизайн Фото: BMW

Новинку оснастять фальшивими решітками радіатора, щоб зберегти відомий дизайн. В інтер'єрі розмістять вигнутий дисплей, який стане одним із найбільших у модельному ряді бренду.

За чутками, топова версія BMW i5 запропонує силову установку із двома електромоторами сумарною потужністю понад 600 к.с. Максимальний запас ходу становитиме понад 500 км на одному заряді.

Електричний універсал помітили під час тестів Фото: carscoops.com

Також з'явилися деякі подробиці традиційної моделі 5 Series. Презентацію нового покоління заявлено на 2023 рік.

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Лінійка силових агрегатів включатиме бензинові та дизельні версії з 48-вольтовою технологією м'якого гібрида. Крім цього модель буде доступна у вигляді Plug-in гібрида.

Раніше Фокус писав, що у Мюнхені стартувало виробництво водневого кросовера BMW iX5 Hydrogen.