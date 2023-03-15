BMW готовят новый электромобиль на базе 5 Series: первые подробности и фото
BMW i5 будет доступен в нескольких версиях с двумя типами кузова — седан и универсал. Выход электромобиля запланирован на 2023-2024 год.
BMW работают над новым электромобилем на базе модели 5 Series, который будет доступен в нескольких версиях. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Седан и универсал BMW i5 официально подтвержден. Первый тизер демонстрирует силуэт новинки, который почти идентичен седану с ДВС.
Известно, что BMW i5 получит заряженную версию Performance от BMW M GmbH. Полноценная M-модель пока не заявлена.
Новинку оснастят фальшивой решеткой радиатора, чтобы сохранить узнаваемый дизайн. В интерьере разместят изогнутый дисплей, который станет одним из самых больших в модельном ряду бренда.
По слухам, топовая версия BMW i5 предложит силовую установку с двумя электромоторами суммарной мощностью свыше 600 л.с. Максимальный запас хода составит более 500 км на одном заряде.
Также появились некоторые подробности о традиционной модели 5 Series. Презентация нового поколения заявлена на 2023 год.Важно
Линейка силовых агрегатов будет включать бензиновые и дизельные версии с 48-вольтовой технологией мягкого гибрида. Помимо этого модель будет доступна в виде подключаемого гибрида.
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