X6 на минималках: BMW готовят недорогой спортивный кроссовер (фото)

Новый BMW X2 2024 года превратят в стильный купе-кроссовер. В линейке модели появятся гибридные версии и даже электромобиль.

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Опубликовано первое изображение BMW X2 второго поколения. Кроссовер сейчас проходит тесты и дебютирует до конца года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Новый BMW X2 кардинально изменится и превратится в купе-кроссовер. По сути, он станет уменьшенной копией BMW X6 — у двух моделей очень схожий силуэт с аркообразной крышей и заостренной задней частью. В то же время, передняя часть и дверные ручки выполнены в духе родственного BMW X1 2023, с которым X2 делит платформу.

[ + – ] Сейчас прототипы модели проходят испытания Фото: Motor1.com

Салон BMW X2 показали только на шпионских фото, но видно, что большинство его деталей также позаимствованы у X1. Этот кроссовер станет и донором двигателей.

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Для X2 предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (136 л. с.) и 2,0 л (245 и 306 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели мощностью 150 и 211 л. с. Кроме того, ожидаются подзаряжаемые гибриды на 245 и 326 л. с., а также 313-сильный электромобиль BMW iX2.

[ + – ] Детали салона позаимствованы у родственного BMW X1

Новый BMW X2 2024 станет самым доступным купе-кроссовером немецкой марки. Стоимость модели составит около 40 000 евро в базовой версии.

Ранее Фокус сообщал, что BMW обновили заряженные кроссоверы X5 M и X6 M. Они стали гибридами.

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