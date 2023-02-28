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Авто

BMW X5 получил нестандартную электрическую версию с заводским ГБО (фото)

BMW iX5 Hydrogen, BMW X5, новый BMW X5, электромобиль BMW X5
Фото: BMW | BMW iX5 Hydrogen оснащен топливными ячейками

BMW X5 получил электромотор на 401 л. с. и водородные топливные ячейки. Запаса топлива достаточно, чтобы проехать свыше 500 км.

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В Мюнхене стартовало производство BMW iX5 Hydrogen. Кроссовер станет первенцем в новом семействе моделей, работающих на водороде. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

На первых порах выпустят пилотную партию из 100 BMW iX5 Hydrogen. Они будут использоваться для испытаний и демонстрационных заездов в разных странах. Стоимость авто не разглашают, но известно, что она превышает 100 000 евро.

BMW iX5 Hydrogen, BMW X5, новый BMW X5, электромобиль BMW X5 Fullscreen
Кроссовер получил электромотор на 401 л. с.
Фото: BMW

На задней оси кроссовера установлен 401-сильный мотор от BMW iX. Он позволяет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 6 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Электричество для мотора вырабатывается путем реакции водорода в топливных ячейках. Силовую установку разработали совместно с Toyota, ведь японский бренд уже давно выпускает водородный седан Mirai.

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Газ хранится в баллонах и его хватает, чтобы проехать 504 км. Заправка занимает 4 минуты и это основное преимущество водородных моделей перед электрокарами с аккумуляторной батареей.

BMW iX5 Hydrogen, BMW X5, новый BMW X5, электромобиль BMW X5 Fullscreen
Запас хода авто составляет 504 км
Фото: BMW

Визуально кроссовер отличается от стандартного BMW X5 обвесом и особыми колесными дисками с улучшенной аэродинамикой. В салоне изменили виртуальную панель приборов.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер BMW X5 прошел плановую модернизацию. Он изменился внешне и получил новый салон.

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