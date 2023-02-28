BMW X5 получил нестандартную электрическую версию с заводским ГБО (фото)

BMW X5 получил электромотор на 401 л. с. и водородные топливные ячейки. Запаса топлива достаточно, чтобы проехать свыше 500 км.

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В Мюнхене стартовало производство BMW iX5 Hydrogen. Кроссовер станет первенцем в новом семействе моделей, работающих на водороде. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

На первых порах выпустят пилотную партию из 100 BMW iX5 Hydrogen. Они будут использоваться для испытаний и демонстрационных заездов в разных странах. Стоимость авто не разглашают, но известно, что она превышает 100 000 евро.

[ + – ] Кроссовер получил электромотор на 401 л. с. Фото: BMW

На задней оси кроссовера установлен 401-сильный мотор от BMW iX. Он позволяет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 6 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Электричество для мотора вырабатывается путем реакции водорода в топливных ячейках. Силовую установку разработали совместно с Toyota, ведь японский бренд уже давно выпускает водородный седан Mirai.

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Газ хранится в баллонах и его хватает, чтобы проехать 504 км. Заправка занимает 4 минуты и это основное преимущество водородных моделей перед электрокарами с аккумуляторной батареей.

[ + – ] Запас хода авто составляет 504 км Фото: BMW

Визуально кроссовер отличается от стандартного BMW X5 обвесом и особыми колесными дисками с улучшенной аэродинамикой. В салоне изменили виртуальную панель приборов.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер BMW X5 прошел плановую модернизацию. Он изменился внешне и получил новый салон.

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