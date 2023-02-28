BMW X5 отримав нестандартну електричну версію із заводським ГБО (фото)

BMW X5 отримав електродвигун на 401 к. с. та водневі паливні елементи. Запасу палива достатньо, щоб проїхати понад 500 км.

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У Мюнхені стартувало виробництво BMW iX5 Hydrogen. Кросовер стане первістком у новому сімействі моделей, що працюють на водні. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

Спочатку випустять пілотну партію зі 100 BMW iX5 Hydrogen. Вони будуть використовуватися для випробувань та демонстраційних заїздів у різних країнах. Вартість авто не розголошують, але відомо, що вона перевищує 100 тисяч євро.

[ + – ] Кросовер отримав електромотор на 401 к. с. Фото: BMW

На задній осі кросовера встановлений 401-сильний двигун від BMW iX. Він дозволяє розганятися до 100 км/год менш ніж за 6 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Електрика для двигуна виробляється шляхом реакції водню в паливних осередках. Силову установку розробили разом із Toyota, адже японський бренд вже давно випускає водневий седан Mirai.

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Газ зберігається у балонах та його вистачає, щоб проїхати 504 км. Заправка займає 4 хвилини і це основна перевага водневих моделей перед електрокарами з акумуляторною батареєю.

[ + – ] Запас ходу авто становить 504 км. Фото: BMW

Візуально кросовер відрізняється від стандартного BMW X5 обважуванням та особливими колісними дисками з покращеною аеродинамікою. У салоні змінили віртуальну панель приладів.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер BMW X5 пройшов планову модернізацію. Він змінився зовні та отримав новий салон.

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