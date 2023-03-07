X6 на мінімалках: BMW готують недорогий спортивний кросовер (фото)

Новий BMW X2 2024 року перетворять на стильний купе-кросовер. У лінійці моделі з'являться гібридні версії та навіть електромобіль.

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Опубліковано перше зображення BMW X2 другого покоління. Кросовер зараз проходить тести й дебютує до кінця року. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Новий BMW X2 кардинально зміниться та перетвориться на купе-кросовер. По суті, він стане зменшеною копією BMW X6 — у двох моделей дуже схожий силует із аркоподібним дахом і загостреною задньою частиною. Водночас передня частина та дверні ручки виконані в дусі спорідненого BMW X1 2023, із яким X2 ділить платформу.

[ + – ] Наразі прототипи моделі проходять випробування Фото: Motor1.com

Салон BMW X2 показали тільки на шпигунських фото, але видно, що більшість його деталей також запозичені у X1. Цей кросовер стане й донором двигунів.

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Для X2 запропонують бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (136 к.с.) і 2,0 л (245 і 306 к.с.), а також 2,0-літрові турбодизелі потужністю 150 і 211 к.с. Крім того, очікуються гібриди, що підзаряджаються, на 245 і 326 к.с., а також 313-сильний електромобіль BMW iX2.

[ + – ] Деталі салону запозичені в спорідненого BMW X1

Новий BMW X2 2024 стане найдоступнішим купе-кросовером німецької марки. Вартість моделі складе близько 40 000 євро в базовій версії.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW оновили заряджені кросовери X5 M і X6 M. Вони стали гібридами.

Також ми писали, що в Україні з'явився лімітований спорткар BMW за 6,4 мільйона гривень.