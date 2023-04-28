Дизайн нового BMW 5 Series 2024 рассекретили незадолго до премьеры (фото)

В объективы шпионов попала задняя часть нового BMW 5 Series. Можно заметить множество изменений в сравнении с моделью текущего поколения.

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Седан BMW 5 Series нового поколения впервые сфотографировали во время тестов на дорогах без камуфляжа. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Презентация нового BMW 5 Series состоится уже спустя несколько недель. Тем не менее шпионы уже смогли сфотографировать автомобиль.

В объективы шпионов попала задняя часть автомобиля. Можно увидеть новые задние фонари и обновленный силуэт.

BMW 5 Series 2024 получит множество изменений во внешности Фото: autogaleria.pl

Также автомобиль получит новый задний бампер. Дверные ручки теперь утоплены в кузов, в отличие от модели текущего поколения.

Новый BMW 5 Series сохранит узнаваемые черты дизайна. Одной из них остается изгиб Хофмайстера на задней стойке крыши, который является "визитной карточкой" почти всех автомобилей бренда.

BMW 5 Series сохранит бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридную силовую установку. Ожидается появление и полностью электрической модели i5.

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Модель получит систему Adaptive Suspension Professional. Она позволяет улучшить уровень комфорта и управляемость модели за счет мгновенного изменения настроек подвески.

Помимо этого BMW 5 Series 2024 оснастят ассистентом Highway Assistant. Благодаря этому автомобилем можно будет управлять без помощи рук на скорости до 130 км/ч.

Дебют нового поколения модели ожидается 24 мая. Производство начнется этим летом на заводе BMW в Дингольфинге.

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